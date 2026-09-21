El truco para cuidar las cutículas y mejorar el aspecto de tus uñas

Las cutículas cumplen una función importante en el cuidado de las uñas, ya que ayudan a proteger la zona donde estas comienzan a crecer. Por eso, mantenerlas hidratadas y en buenas condiciones puede contribuir a mejorar su apariencia.

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Aunque muchas veces pasan desapercibidas, esta pequeña rutina puede marcar una diferencia en el aspecto de las manos. Con algunos cuidados sencillos y constantes, es posible mantener las cutículas suaves, protegidas y libres de resequedad.

¿Cómo cuidar las cutículas para mantenerlas saludables?

Para mantener las cutículas saludables, es importante incorporar algunos cuidados sencillos a la rutina de belleza y evitar hábitos que puedan debilitarlas. La hidratación es uno de los pasos principales, ya que ayuda a mantener la piel de esta zona suave y protegida.

Una de las recomendaciones es no cortar las cutículas, debido a que cumplen una función protectora frente a posibles infecciones. Tampoco es conveniente morderlas o arrancarlas cuando están secas.

La hidratación frecuente puede realizarse con aceites específicos para cutículas, cremas de manos o productos formulados para cuidar las uñas. Aplicarlos de manera constante ayuda a combatir la sequedad y mantener una apariencia más cuidada.

También es aconsejable proteger la manos de productos que pueden resecar la piel. Para tareas domésticas que impliquen contacto prolongado con agua o artículos de limpieza, utilizar guantes ayuda a reducir el deterioro de la cutículas.

Durante la manicura, si es necesario retirarlas ligeramente, conviene hacerlo con delicadeza y sin ejercer demasiada presión. Un cuidado constante, combinado con una buena hidratación, permite mantener esta zona en mejores condiciones y favorecer el aspecto saludable de las uñas.

¿Cómo evitar que las uñas se pongan amarillas?

Para evitar que las uñas se pongan amarillas, es recomendable mantenerlas limpias y secas, limitar el uso prolongado de esmaltes oscuros y aplicar una base protectora antes de pintarlas. También conviene evitar productos agresivos y no retirar el esmalte de forma brusca. Una rutina de hidratación ayuda a conservar las uñas cuidadas y saludables.