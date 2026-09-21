Erasmo Catarino a punto de perder la vida: El exacadémico fue auxiliado por Toñita y por Raúl Sandoval; esto pasó

Luego de atravesar las celebraciones del Día de la Independencia se reveló que lo que parecía ser un momento de convivencia entre amigos terminó generando preocupación para quienes acompañaban a Erasmo Catrino en las playas de Cancún. El ganador de la cuarta generación de La Academia tuvo dificultades dentro del agua durante su estancia en Quintana Roo y necesito ser auxiliado de emergencia por sus excompañeros Toñita y Raúl Sandoval.

De acuerdo con información difundida por el periodista Ernesto Bruitrón, el exacadémico no sabe nadar y había tenido problemas para mantenerse a flote mientras convivía con sus excompañeros, asimismo, el periodista compartió algunas imágenes las cuales inmediatamente se han viralizado.

¿Qué pasó realmente con Erasmo Catarino?

De acuerdo con reportes, Erasmo Catarino se encontraba en Quintana Roo y ahí coincidió con Toñita y Raul Sandoval quienes también se encontraban en Isla Mujeres para cumplir con una presentación en la zona como motivos de las celebraciones patrias. Durante la estancia, los tres exparticiapntes también trabajaron en un proyecto musical y hablaron de su próximo tema en conjunto al cual llevaría como título “Desaires”.

Fue durante ese momento de convivencia cuando Erasmo ingresó al agua y comenzó a tener dificultades dentro del mar y al ver su desesperación sus excompañeros ingresaron para rescatarlo y llevarlo a un lugar seguro.

¿Cuál es el estado de salud de Erasmo Catarino?

Hasta el momento, no se reporta que Erasmo haya tenido que ser hospitalizado ni que haya sufrido lesiones graves después del incidente, por lo que se ha especulado que el cantante se encuentra fuera de peligro debido a la oportuna ayuda que recibió en el momento y todo quedó en un susto.

El propio Erasmo compartió en redes sociales algunas de las imágenes relacionadas con el momento, pero no ha ofrecido públicamente mayores detalles sobre su estado de salud ni una declaración propia sobre lo ocurrido, incluso en los comentarios varios seguidores han tomado con humor este episodio del cantante.