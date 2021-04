FOTOS: Nuestro programa fue una noche llena de música, diversión y unos cuántos bombazos musicales con nuestros invitados.

No te pierdas la crónica de todo lo que sucedió en la grabación de nuestro programa, y las fotos de los mejores momentos.

Tuvimos un programa que fue toda una fiesta, y unos invitados que fueron el complemento perfecto para nuestra noche.

Para empezar, Los Dos Carnales se adueñaron de nuestro escenario para interpretar grandes temas como “La tóxica”, y “El envidioso”, dejando claro por qué muchos dicen que son las nuevas caras del norteño, y que están llenos de talento y una gran presencia en los escenarios.

Después. Carolina Ross nos deleitó con su poderosa voz y gran belleza en nuestro escenario cantando los temas “Me vas a extrañar”, y “Apuré mi café”, mostrando un poco de lo que podemos esperar para su próximo material discográfico.

Pero eso no fue lo único que hizo de este programa una gran fiesta; pudimos festejar a las voces más jóvenes y talentosas de la música tradicional mexicana, y La Chicuela no pudo faltar con un gran anecdotario, y muchas historias que sirven como evidencia de que no solamente son grandes artistas, sino grandes personas también.

TE PUEDE INTERESAR Los Dos Carnales son los nuevos exponentes del género norteño. ¿Ya los conoces?

Los juegos tampoco faltaron, y las Mimicanciones fueron todo un viaje de música, canto y risas. Aquí no solo nos acompañaron Los Dos Carnales. También tuvimos la presencia de Caro Sunshine y Valeria, directamente de las islas del Exatlón. Ambos equipos se dieron con todo en este juego, pero solamente uno pudo resultar ganador.

También tuvimos un juego nuevo, la Anatomía Grupera, y las conductoras tuvieron que dar todo de sí para poder vencer a Héctor Navarro, y poder adivinar todos los nombres que estaban ahí.

Los Dos Carnales entraron nuevamente al quite para jugar Yo sé más que mi carnal, demostrando cuál de los dos conoce mejor a su carnal.

NO TE PUEDES PERDER Selena Quintanilla, “La reina del Tex-Mex”, y su gran trayectoria

Una noche llena de música, muchos juegos y mucha diversión.