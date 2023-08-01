‘Necesito ayuda profesional’: Gary admite que tiene un problema con el manejo de la ira
Luego de su salida en medio de una fuerte polémica con Pablo, Gary aceptó que tiene problemas para manejar su ira, por lo que necesita ayuda profesional.
La semana pasada, tuvimos la oportunidad de ver una de las eliminaciones más complicadas que hemos visto en Survivor México, pues la salida de Gary estuvo llena de polémica.
Los últimos días fueron muy complicados, ya que Gary tenía una actitud que pocas veces era favorable para sus compañeros, situación que el sobreviviente ha aceptado, pues tiene problemas de ira, padecimiento que confesó a Carlos ‘Chicken’ Muñoz, en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.
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¿Gary acepta que tiene problemas para controlar su ira?
Gary estaba consciente de su fuerte carácter antes de irse a Survivor México, por lo que pidió por medio de redes sociales que no se metieran con su familia, sin importar sus acciones dentro del reality.
Lo dije en mi último post, no sé si leíste mi último post antes de irme ‘Lo único que pido es que no se metan con mi familia’ ,juegue como juegue y ojalá que esto sea consciente, pero más allá de eso, la verdad es eso, que feo que se metan con tu familia
En medio de todo lo que puede decir la gente, Gary sabe desde hace tiempo que tiene un problema de ira, pero trató de manejarlo solo, situación que no logró.
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Son cosas que la gente no es consciente y dice ‘No, pobrecita, necesita un psicólogo’, claro que necesito un psicólogo. Y no un psicólogo, necesito más, un psiquiatra y necesito terapia, claro que voy a ir. Esa es otra cosa, yo sabía que tenía este problema, pero yo decía ‘No, lo voy hacer solo, porque ya era consciente’ pero no, es ayuda, necesito ayuda profesional