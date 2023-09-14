¿Cuánto te va a costar hacer pozole para tu noche mexicana?

Sin duda el mes y día más patrio es el 15 de septiembre y la gastronomía no puede faltar en estas fechas. Durante las celebraciones de las fiestas patrias, es cuando aprovechamos para degustar lo mejor de nuestra cocina tradicional, como por ejemplo, el delicioso pozole, pero a veces hacer una gran fiesta para la familia puede afectar nuestra cartera, por eso te decimos cuánto te va a costar preparar este manjar que tiene orígenes prehispánico.

El pozole es un platillo icónico de la cocina mexicana, una deliciosa sopa espesa a base de maíz, carne (generalmente cerdo o pollo) y una amplia variedad de ingredientes frescos. Su colorido y su sabor característico lo convierten en uno de los platos más queridos y representativos de México, especialmente durante las festividades de septiembre.

¡Este pozole de Iztapalapa no puede faltar en las fiestas patrias!

Pero, ¿te has preguntado cuánto cuesta hacer pozole en pleno 2023? No te preocupes, aquí te diremos cuánto dinero aproximadamente necesitarás para preparar un delicioso pozole para unas 10 personas y evitar que te agarren por sorpresa y en apuros.

¿Cuánto cuesta hacer un pozole en 2023?

Antes que nada, es importante tener en cuenta que el costo de los productos para preparar un pozole tradicional dependerá del establecimiento en el que se compren, así como de la calidad y la cantidad de los ingredientes que elijas.

Sin embargo, para darte una idea general de los precios, hemos recopilado una lista de los ingredientes básicos y sus costos aproximados:



Maíz pozolero : $35 pesos el kilo.

: $35 pesos el kilo. Cabeza de cerdo : $55 pesos el kilo. (En caso de optar por utilizar el pollo su precio aproximado en la CDMX es de 64.50 a 50 pesos, pollo completo por kilo)

: $55 pesos el kilo. (En caso de optar por utilizar el pollo su precio aproximado en la CDMX es de 64.50 a 50 pesos, pollo completo por kilo) Rábano : $40 pesos el manojo.

: $40 pesos el manojo. Cebolla : $32 pesos el kilo.

: $32 pesos el kilo. Lechuga : $15 pesos la pieza.

: $15 pesos la pieza. Ajo : $85 pesos el kilo.

: $85 pesos el kilo. Limón : $25 pesos el kilo.

: $25 pesos el kilo. Aguacate : $28 pesos el kilo.

: $28 pesos el kilo. Chile guajillo : $120 pesos el kilo.

: $120 pesos el kilo. Orégano : $98 pesos el kilo.

: $98 pesos el kilo. Crema : $60 pesos el kilo.

: $60 pesos el kilo. Tostadas: $80 pesos un paquete de cien piezas.

Si planeas hacer un pozole para aproximadamente 10 personas, necesitarás alrededor de 1 kilo de maíz pozolero y 1 kilo de cabeza de cerdo como ingredientes principales. Añadiendo los demás ingredientes y condimentos, se estima que el costo total del pozole oscilará entre los 750 a hasta los mil 400 pesos.

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Es importante mencionar que estos precios son aproximados y pueden variar según la región, así como la temporada. Además, si decides comprar ingredientes de mayor calidad o en tiendas gourmet, el costo podría aumentar. No obstante, el pozole es un platillo que ofrece una excelente relación calidad-precio, ya que es delicioso, nutritivo y puede durarte mucho tiempo. ¡Viva México y viva el pozole!