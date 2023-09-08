Pozole de puerco vs. pollo: Esta es la mejor opción para las fiestas

El pozole, una joya culinaria de la cultura mexicana con raíces ancestrales, ha deleitado a generaciones con su sabor inconfundible.

Sin embargo, en medio de la creciente preocupación por la salud y la entrada de las fiestas patrias, surge la pregunta que ha intrigado a muchos amantes de la comida: ¿Cuál es mejor, el pozole de pollo o de puerco? Sigue leyendo para descubrirlo.

¿Cuántas calorías tiene un pozole?

Según el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes (SMAE), un plato de pozole tradicional contiene alrededor de 228 calorías. No obstante, este valor puede variar en función de los ingredientes y las porciones utilizadas.

Cabe señalar que el pozole, a pesar de su contenido calórico, es una fuente de nutrientes esenciales, incluyendo carbohidratos, proteínas, grasas beneficiosas; así como minerales y vitaminas como el zinc, el potasio y la niacina. Pero entonces, ¿cuál es la opción más saludable?

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¿Carne de puerco o carne de pollo?

La elección de la carne en el pozole puede influir significativamente en su valor nutricional. Las carnes rojas, como ciertos cortes de cerdo, tienden a ser más altas en grasas saturadas y colesterol. Por otro lado, las carnes blancas, como la pechuga de pollo sin piel, son generalmente más magras y bajas en grasas.

Así que, para aquellos que priorizan la salud, la pechuga de pollo es una elección excepcional. Sin embargo, no debemos descartar completamente la carne de cerdo, ya que ciertas partes magras, como el solomillo, también pueden aportar gran valor nutricional.

Consejos para un pozole saludable

Si estás planeado hacer un rico pozole, pero quieres cuidar tu salud, a continuación te presentamos algunos conejos que te ayudarán en el proceso:



Elegir carnes magras : Cualquiera que sea tu elección, opta por cortes magros para reducir el contenido graso.

: Cualquiera que sea tu elección, opta por cortes magros para reducir el contenido graso. Incorporar verduras : Añadir verduras al pozole enriquece el platillo con fibra, vitaminas y minerales.

: Añadir verduras al enriquece el platillo con fibra, vitaminas y minerales. Optar por tostadas horneadas : Al reemplazar las tostadas fritas con versiones horneadas, reducirás la cantidad de grasas poco saludables.

: Al reemplazar las tostadas fritas con versiones horneadas, reducirás la cantidad de grasas poco saludables. Desgrasar el caldo : Elimina el exceso de grasa del caldo para hacer el platillo más ligero y saludable.

: Elimina el exceso de grasa del caldo para hacer el platillo más ligero y saludable. Controlar las porciones: Limitar la ingesta a un plato y medio de pozole ayudará a mantener un equilibrio calórico adecuado.

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