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Supergripe H3N2: Estas son las diferencias entre esta nueva enfermedad y el COVID 19
En los siguientes párrafos podrás conocer cuáles son las principales diferencias y los síntomas entre la Influenza (Supergripe H3N2) y el Covid 19.
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Los lugares donde te puedes vacunar GRATIS contra el Covid-19 en diciembre del 2025
Son muchos los lugares dentro de la CDMX en donde te puedes vacunar completamente gratis contra la influenza y el Covid-19. ¿Cómo identificarlos?
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Coque Muñiz da positivo a Covid-19 y termina en terapia intermedia; este es su estado de salud
Jorge, el Coque Muñiz, sorprendió a propios y extraños luego de revelar que fue víctima de Covid-19, por lo que actualmente se encuentra en el hospital.
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Revelan que Carlos Santana padece Covid-19; ¿qué síntomas tiene y cuál es su estado de salud?
Luego de verse obligado a cancelar uno de sus shows, Carlos Santana ha sido diagnosticado como positivo en Covid-19. Esto es lo que sabemos de su salud.
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Pedro Sola revela que sigue padeciendo secuelas del Covid-19; ¿cuáles son?
En los siguientes párrafos podrás conocer cuáles son las secuelas del Covid-19 que nuestro querido conductor, Pedro Sola, mantiene a años de haberse contagiado.
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Actualización: ¿Cuál es el estado de salud de Lucía Méndez hoy 10 de abril?
Lucía Méndez habría dado positivo a Covid-19 en los últimos días, por lo que no está de más conocer cuál es el estado de salud de la actriz y cantante.
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Lucía Méndez es hospitalizada por complicaciones de Covid-19; este es su estado de salud
En los siguientes párrafos podrás conocer un poco más sobre el estado de salud de Lucía Méndez, quien recientemente ingresó al hospital por Covid-19.
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¿Tos paroxística peor que el COVID? Estos son los síntomas y formas de contagio
No solo el COVID o la influenza son motivo de preocupación. Conoce los síntomas de la tos paroxística, enfermedad altamente contagiosa que dura hasta 2 meses.
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Los 5 síntomas que confirman que estás contagiado de Metapneumovirus (HMPV)
Estos son los 5 síntomas más característicos del Metapneumovirus (HMPV), mismos que debes tener en cuenta si es que consideras que puedes estar contagiado.
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Las vacunas más recientes que te protegen de la nueva ola de COVID-19
El virus ha sufrido mutaciones que alteran los síntomas y dificultan combatir la enfermedad. Por suerte, los científicos han creado vacunas para protegernos de la nueva ola de COVID-19.
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