A un mes del fallecimiento de Daniel Bisogno , su exesposa Cristina Riva Palacios, madre de su hija Michaela, lo recordó con una emotiva fotografía en sus redes sociales, en la que también le dedicó unas palabras.

⁠Cristina Riva Palacio recuerda a Daniel Bisogno a un mes de su muerte con emotiva FOTO

Fue a través de su cuenta de Instagram que Cristina Riva Palacios expresó su sentir tras un mes de la muerte de Daniel Bisogno. Por medio de una historia Riva Palacios subió una imagen en la que aparece ‘El Muñeco’ con una elegante camisa color mostaza cargando a la pequeña Michaela en sus hombros.

Es esa misma imagen, la empresaria escribió un emotivo texto: “¡Hoy un mes y Michaela y yo te recordamos diario! Sé que en el cielo estás haciendo reír a todos y viendo crecer a nuestra princesa”, se lee en la historia, misma que acompañó con la canción “Faith (Fe)” de Jordan Feliz. Dicha imagen se volvió viral de inmediato, pues en redes sociales fue compartida por varios usuarios.

¿Cuándo falleció Daniel Bisogno?

Cabe recordar que Daniel, uno de los conductores de espectáculos más importantes en México, falleció el pasado 20 de febrero de 2025 a los 51 años de edad tras complicaciones en su salud debido a un trasplante de hígado al cual tuvo que ser sometido.

¿Daniel Bisogno se manifiesta con su hermana?

Recientemente, su hermana Ivette reveló que Daniel Bisogno se ha presentado con ella después de su muerte: "No te puedo decir que se han movido cosas o así, no. Pero, por ejemplo, en ciertos problemas que de pronto se me presentan digo: 'Por favor, abuelo, por favor', porque yo le decía abuelo a mi hermano y él me decía: 'Carmelita'. Siento como que está su mano ahí", reveló.