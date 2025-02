Critican a Melenie Carmona por presuntamente subir una foto con Cruz Martínez

El pleito legal y mediático entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez sigue su curso; sin embargo, ha dejado algunas víctimas colaterales como Melenie Carmona, la hija que la cantante procreó con Arturo Carmona.

¿Melenie Carmona ha sido blanco de críticas?

Recordemos que la joven ha sido blanco de críticas en redes sociales por presuntamente apoyar a Cruz Martínez y no a su madre, luego de que esta lo denunciara por presuntas agresiones.

Esto generó rumores y especulaciones sobre un posible distanciamiento entre madre e hija. Sin embargo, todo se acrecentó cuando Cruz Martínez compartió una fotografía junto a Melenie.

Posteriormente, Melenie Carmona le hizo blanco a las críticas y compartió una serie de videos en Instagram donde lamentó los señalamientos en su contra. La joven también aprovechó para dejar en claro que tiene instrucciones claras de no involucrarse.

“Para ustedes, apoyar es subir una foto, subir un post a Instagram, eso no es apoyarla, para mí, yo como su hija, eso no es apoyarla, eso nada más los estoy alimentando a ustedes, es lo que ustedes quieren ver, quieren el chisme, quieren saber qué está pasando y eso de mi boca no va a salir”, sentenció.

¿Melenie Carmona subió una polémica imagen con un misterioso hombre? Actualmente, Melenie Carmona compartió una fotografía al lado de un misterioso hombre, mismo que los internautas aseguraron que sería su padrastro, Cruz Martínez.

En dicha imagen aparece la cantante de 25 años en un elevador junto a un hombre más alto que ella y que se encuentra de espaldas para no revelar su identidad. Por su outfit, complexión y barba, muchos aseguraron que se trataba de Cruz Martínez.

A pesar de las críticas, todo parece indicar que el misterioso hombre es la pareja sentimental de Melenie Carmona. Horas már tarde, la también cantante publicó otra fotografía en donde aparentemente aparece el mismo joven con la cara cubierta.