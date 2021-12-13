Predijo el campeonato de Cruz Azul y Atlas en redes sociales hace años.

Miles de aficionados se encuentran de fiesta, pues después de muchos años, algunos equipos volvieron a levantar la copa como los campeones del futbol mexicano.

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Sin embargo, esto no es una causalidad pues una persona predijo el triunfo del Cruz Azul y Atlas, por lo queahora le piden consejos sobre qué viene para el futuro.

Fue por medio de Twitter, donde el usuario Jesús Hermoso predijo que Cruz Azul y Atlas serían campeones de la Liga MX.

El 5 de junio de 2014, en la cuenta @chuy_hermoso, dijo que las dos grandes sequías del futbol mexicano terminarían de una vez por todas.

No obstante, existía una sola condición para que esta predicción se cumpliera: AMLO debía ser el presidente de México. Tras acertar este aficionado, ya se convirtió en famoso en redes sociales por predecir los triunfos históricos de Cruz Azul y Atlas.

Fue este fin de semana cuando Atlas terminó por reafirmar que el usuario en Twitter sabe algo que nosotros no. Y es que, después de 70 años, Atlas pudo coronarse como campeón de la liga.

Ahora le piden consejos en redes sociales

En los comentarios de la publicación, el internauta ha sido apodado el profeta, Nostradamus y el papá de Mhoni Vidente.

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Ahora, algunos le han pedido consejos y la revelación de su futuro a Jesús Hermoso. Como era de esperarse.