Encuentra hueso humano y ayuda a resolver caso de desaparición.

Se reveló el caso de una persona que encontró un hueso humano y gracias a ello ayudó a resolver un caso de desaparición en 2013.

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Un senderista de Estados Unidos permitió que la policía cerrara un caso después de que hallara restos óseos durante su caminata. Los hechos ocurrieron en Carson City, Nevada, lugar en el que se encontraban dispersos algunos huesos humanos que fueron descubiertos por un hombre.

Por medio de su cuenta de TikTok, la persona que descubrió un hueso humano compartió su gran hallazgo a través de un video donde relata que en noviembre de 2020 descubrió un hueso humano con una placa de metal.

Actualmente, este video tiene más de 900 mil reproducciones y más de 67 mil me gusta.

La impactante historia

De acuerdo con lo que menciona, al principio pensó que se trataba de un resto óseo de un animal. Sin embargo, poco después descubrió que era un hueso de un hombre desaparecido en 2013.

En el TikTok, el usuario llamado: @fliporflopfinds también explica que otros senderistas habían descubierto restos del mismo sujeto.

En el año 2019, un caminante encontró un hueso humano cerca de Centennial Park, el cual no presentaba ningún signo de traumatismo o daño.

Para febrero de 2021, un tercer senderista halló más restos humanos a unos cuantos kilómetros de donde se habían encontrado los otros huesos

El hueso humano encontrado pertenecía a un hombre que desapareció en 2013. El descubrimiento de los huesos humanos por parte de los senderistas hizo que la policía realizará investigaciones para identificar a quién pertenecían.

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