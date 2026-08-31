3 recetas de cocteles para disfrutar de la GRAN FINAL de MasterChef 24/7

La cuenta regresiva ha terminado en MasterChef 24/7. Tras meses de intensas pruebas de eliminación, platillos al límite y una competencia sin tregua en las estaciones de trabajo, la tensión alcanzará su punto máximo en una gala donde solo un cocinero logrará alzar el codiciado trofeo.

Para acompañar las emociones del duelo decisivo de MasterChef 24/7 con el maridaje perfecto, te presentamos tres recetas de coctelería clásica recomendadas por Club de Bartenders de Cataluya para brindar desde casa y apoyar a tu finalista favorito.

Recetas de cocteles para la final de MasterChef 24/7

Cóctel Mallorca

Para disfrutar de esta deliciosa necesitas mezclar 3 cl de ron añejo, 1 cl de vermut seco, 1 cl de crema de banana y 1 cl de licor Drambuie. Se sirve helado en copa de cóctel y se perfuma con una espiral de cáscara de naranja.

Manhattan

Un clásico indiscutible para los amantes del carácter intenso. Se prepara en vaso mezclador combinando 5 cl de whisky de centeno (Rye Whiskey), 2 cl de vermut rojo y un toque preciso (dash) de amargo de Angostura. Se sirve en copa de cóctel y se adorna con una guinda al marrasquino.

Margarita

En una coctelera con hielo, agita con fuerza 3.5 cl de tequila, 2 cl de licor de naranja (Cointreau) y 1.5 cl de jugo de lima fresco. Sirve en una copa de cóctel previamente escarchada con sal fina en el borde y decora con una guinda roja en el fondo.

¿Cuándo es la final de MasterChef 24/7?