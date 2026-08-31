Qué hacer con las botellas de oliva de vidrio: 5 ideas para reutilizarlas y decorar el hogar
No debes tirar este recipiente, teniendo en cuenta que le puedes dar una vida útil.
El aceite de oliva es uno de los productos más utilizados dentro del mundo de la cocina, teniendo en cuenta que guarda una gran cantidad de beneficios para el organismo y porque se puede utilizar en cualquier platillo, lo que lo convierten en algo indispensable. Generalmente, viene en una botella de vidrio que una vez que se termina, la botamos a la basura, pero estamos cometiendo un grave error, ya que gracias a la técnica DIY vas a poder darle cinco usos que seguro no sabías.
Al Extremo | Programa completo domingo 30 de agosto 2026
Tal como lo mencionábamos, el aceite de oliva es uno de los productos más usados en el mundo culinario, ya que es conocido por aportar una gran cantidad de beneficios para la salud, pero además porque tienen un sabor diferente y que puede combinarse con cualquier platillo. A su vez, su uso no es tan frecuente, ya que no se usa todos los días, solo en ocasiones importantes.
Por qué es bueno reciclar las botellas de aceite de oliva
Más allá de todo lo que puede aportar el aceite de oliva para la salud, es bueno porque su recipiente es de vidrio y una vez que se utiliza, no es necesario echarlo a la basura, teniendo en cuenta que su envase se podrá reutilizar gracias a la técnica DIY. En este caso, si no sabes qué hacer con la botella de vidrio, con estas cinco ideas DIY vas a poder decorar tu casa.
@soymaleen
Convirtiendo una botella de aceite en un florero♬ sonido original - Maleen🌙
5 ideas para reutilizar la botella de aceite de oliva
- Florero con pintura lisa: tendrás que limpiar bien la botella y pintarla del color que quieras
- Botella decorada con cuerda de yute: luego de haber lavado y secado la botella, debes cubrir toda la superficie y dejar visible el vidrio en los extremos para terminar con unas flores pequeñas
- Florero con encaje y listón: es otra de las ideas que podrás hacer con el aceite de olive y colocar una tira de tela alrededor de la parte central de la botella y fijarla con pegamento
- Botellas pintadas con flores: podrás aprovechar la superficie del vidrio para lograr un diseño sencillo y fácil, como dibujar flores, hojas o puntos con un pincel y no necesitarás hacer un diseño complicado
- Florero de vidrio al natural: puedes conservar el aspecto original del recipiente, y tendrás que retirar con cuidado la etiqueta, lavar el envase y colocar en su interior flores frescas