Joven rompe en llanto tras probar por primera vez los tacos. (VIDEO)

Un joven alemán fue llevado por su novia a comer tacos, la reacción del joven europeo fue de lo más emotiva, ya que rompió en llanto al probarlos por primera vez.

La gastronomía mexicana es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y que mejor muestra de ello que la felicidad del chico extranjero al probar uno de nuestros platillos típicos.

Ale Vaca, originaria de Guadalajara, grabó el hecho y lo subió a TikTok, de inmediato se hizo viral y ya cuenta con miles de me gusta y ha sido compartido centenares de veces.

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Joven alemán llora de felicidad al probar por primera vez los tacos. 🥲 pic.twitter.com/X0pazrYuBi — Lo + viral (@VideosVirales69) December 10, 2021

Los tacos son vida

"Tacos son vida”, es la descripción del visualdonde se puede ver que el joven alemán llora tras darle la primera mordida a su taco, cuando su pareja le pregunta el motivo, él contesta que es “la mejor comida que he probado en mi vida”.

“Lo sabemos, hermano, lo sabemos”, “Casi lloro con él”, “Quiero que este man sea mi amigo” y “Vivan los que lloramos con la comida”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

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