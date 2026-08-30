¿Quién es el atleta ELIMINADO de Exatlón México Décima Temporada hoy domingo 30 de agosto?

Hoy, 30 de agosto del 2026 se dará a conocer quién fue el primer eliminado de Exatlón México Décima Temporada, un atleta de alto rendimiento que dejara el reality deportivo, además de perderse la gran posibilidad de obtener el importante premio y el gran trofeo oficial. Por lo mientras, son varios los atletas que van a permanecer, por lo que la intensidad va a seguir al máximo.

Para que no te pierdas nada de la programación te detallaremos todo la información para que no te pierdas de ningún momento.

¿Cuáles son los nuevos horarios de Exatlón México?

Para que no te pierdas de ningún momento, recuerda que Exatlón México tendrá un nuevo horario durante toda una semana, un momento clave para los seguidores de la Décima Temporada.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre, la programación será de las 6:30 pm hasta las 10:30 pm, 2 horas más en las que vas a disfrutar de momentos inesperados con los participantes, pasando todos esos días la programación regresará a su horario normal de las 6:30 a las 8:30 de la noche, con una duración de horas. Una gran oportunidad para que descubras quién será el eliminado de la temporada.

¿Quiénes son los integrantes del Equipo Azul de Exatlón 2026?

Del Equipo Azul de Exatlón México Décima Temporada, los atletas que lo conforman se destaca la presencia de los siguientes nombres:



Fernando Vallejo

Adrián Leo

Alexis Vargas

Erick Segura

David Juárez

Andrea Medina

Doris del Moral

Katia Gallegos

Natasha Septién

María Salazar

Mientras que en el Equipo Rojo podemos ver a los siguientes atletas:



Aristeo Cazares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Pablo Franco

Jerry Lizárraga

Zudikey Rodríguez

Anaid Torres

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Montse Mejía

Algunos de ellos se destacan por participar anteriormente, incluso algunos de ellos ya han ganado en temporadas anteriores, pero veremos rostros nuevos que buscan tener la victoria. El eliminado del 30 de agosto se va a descubrir hoy, después de hacer el Duelo de Eliminación, un momento decisivo para todos los atletas. Ve en vivo y gratis el reality deportivo desde la página web de Azteca UNO.