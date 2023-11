Esta es la canción que hizo enojar a Bad Bunny y explotar contra sus fans: “Esa mie...”

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, está que no lo calienta ni el sol y manifestó públicamente su enojo por una canción que se hizo viral en redes sociales, la cual hace uso de su voz y fue creada a través de la Inteligencia Artificial (IA).

Bad Bunny recientemente lanzó su nuevo álbum titulado “Nadie sobe lo que va a pasar mañana”, este llega después de “Un verano sin ti”, con el cual batió infinidad de récords y se convirtió en el más escuchado en la historia de una plataforma de streaming.

¿Qué canción hizo enojar a Bad Bunny? La canción que hizo estallar al Conejo Malo emplea el ritmo de reguetón y se ha vuelto viral en TikTok con el nombre “Nostalgia”, la cual ha sido creada con ayuda de la Inteligencia Artificial y contiene las voces de Bad Bunny y Bad Gyal.





¿Qué dice la letra?

Me compré una tv y sólo sirvió de adorno

Vimos cero movies, pero hicimos muchas por...

Quiero una secuela de todos los polvos



Nos comimos tanto, siempre sobraban los popcorn

A ese burro deja y monta este noble corcel

Te hago saltar más que Anabelle

Parecía góspel, repitiendo “ay, Dios mío”, amén

No juego tenis, ni golf; pero voy a su open

Sal que te paso a buscar

Y vámonos a chin... a la orilla del mar

No viene de España, pero es toa´una Bad Gyal



Si mis brazos son tu hábitat natural

Y sé que tú igual quieres volver a hablar

Sólo por una noche vamos a bellaquear

Con la nota más alta que los coros de Bisbal

Hasta el momento, “Nostalgia” se encuentra en la plataforma de streaming dentro del playlist del artista en FlowGPT (Generador Preentrenado de Temazos).

¿Cómo reaccionó Bad Bunny?

El cantante puertorriqueño recurrió a su canal de WhatsApp para expresar su molestia y les pidió a sus fans que si apoyaban esa canción se salieran de su canal: “Si a ustedes les gusta esa mier… de canción que está viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa’ deshacerme de gente así. Así que chu chu fuera”.

Así mismo, Bad Bunny agregó que no quiere ver a esos fans durante su próxima gira “Most Wanted Tour”: “Charros. Dios mío. No los quiero en la gira tampoco”.