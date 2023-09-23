¿Cuál es el signo más inocente del zodiaco?

En el zodiaco cada signo tiene cualidades únicas que los diferencian del resto, aunque algunos comparten ciertos aspectos con otros. Su personalidad, carácter y forma de ser tiene que ver con los astros y el elemento que los rige, gracias a eso podemos saber cuál es el signo más inocente.

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Este signo es un angelito que no rompe ni un plato, por lo que constantemente es manipulado por los demás, quienes se aprovechan de su inocencia, buena fe y credulidad. Son seres bastantes, tranquilos, nobles, tiernos e inocentes, por eso son vulnerables.

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El signo más inocente del zodiaco, se caracteriza por siempre vivir en su mundo, además de que la mayoría de las veces prefiere llevar las cosas en paz y no tener problemas con nadie.

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¿Qué signo es el más inocente?

Gemínis.

Aunque parezca difícil de creer, Géminis es uno de los signos más inocentes del zodiaco, ya que se destaca por su mente curiosa y abierta. Al signo de los gemelos, le gusta expandir su conocimiento; sin embargo, se deja llevar por lo que le dicen otras personas, sin importar que sea falso.

Libra.

El segundo de los signos más inocentes del zodiaco es Libra, ya que es pacifista por naturaleza, por eso lo representa una balanza. Debido a su cordialidad y armonía, es el más crédulo y está propenso a creer todo lo que le digan los demás.

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Acuario.

Por último, tenemos al signo de Acuario, el cual es considerado como idealista que crea su propia idea de las personas y constantemente vive en su mundo.

De los dos anteriores, Acuario es el más inocente, por lo que puede llegar a caer en las garras de personas manipuladoras y malintencionadas.

