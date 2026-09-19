5 ideas para hacer veladoras de las Guerreras K-Pop

Si tus pequeños son fanáticos de las Guerreras K-Pop puedes crear increíbles veladoras de Rumi, Mira y Zoey. Estas son grandes ideas para velas de cumpleaños o recuerdos decorativos y aromáticos.

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Así podrás obtener unas veladoras increíbles para decorar tus eventos de la mejor manera y lo mejor es que lo puedes hacer desde tu casa con ayuda de tu creatividad.

¿Cómo crear veladora de Guerreras K-Pop?

Para crear veladoras de las Guerreras K-Pop necesitas lo siguiente:



Cera (la de soja es ideal para frascos y la de bajo punto de fusión o parafina para figuras moldeadas).

Mechas de algodón con sus respectivos soportes.

Colorantes para cera (especialmente tonos rosa, morado y pasteles).

Fragancias dulces o frutales.

Las mejores ideas son:

Velas de números gigantes con brillo y personajes

Esta es una buena idea para decorar tartas de cumpleaños. Lo que debes hacer es comprar o si quieres fabricar velas en forma de números grandes. Tienes que pintarlas o cubrirlas con glitter rosa, morado o pastel. En la base o a un costado de la vela, añade una figura impresa en papel fotográfico de alta calidad de tu guerrera K-pop favorita o utilízala como fondo de la vela.

Esta veladora es increíble.|Pinterest

Velas temáticas moldeadas en 3D

Luego tenemos esta opción con un acabado profesional donde puedes utilizar moldes personalizados. Algunas recomendaciones son diseñar la figura del personaje en software 3D, imprimen el modelo en resina y luego vierten silicón para crear moldes desde cero. Puedes usar cera de soja con fragancias dulces (como vainilla) y rellenar estos moldes para obtener la silueta exacta de las guerreras.

Veladoras en frasco de vidrio "Demon Hunters"

Aquí tenemos otra gran idea en la que debes utilizar frascos de vidrio donde debes aplicar cera de soja en capas, una de color púrpura, rosa y negro para obtener un diseño mágico. Luego imprime unas etiquetas personalizadas con los rostros o logos de las guerreras para pegarlas en el exterior del frasco. Decora la tapa con listones de satén y cuentas brillantes.

Velas decoradas con Porcelana Fría (Biscuit)

Luego tenemos esta alternativa donde puedes crear una vela cilíndrica lisa tradicional y utiliza porcelana fría para moldear a mano los detalles de las Guerreras K-Pop. Puedes hacer peinados coloridos, vestuarios y micrófono.

Velas de pétalos aromáticos tipo Souvenir

Por último, tenemos esta idea que consiste en fabricar mini velas artesanales que se moldean con formas delicadas como pétalos de flores. Para ello tienes que utilizar colores pasteles y esencias aromáticas deliciosas. Para tener presente a las Guerreras tienes que colocarlas dentro de cajas transparentes de acetato con una tarjeta de agradecimiento con los personajes.