5 cortes de pelo corto inspirados en los 80 que serán tendencia en Otoño/Invierno

Sin dudas, los años 80 han vuelto con mucha fuerza por lo que el mundo de la moda está cada vez más arraigado a ello. Los cortes de pelo no se quedan atrás por lo que te vamos a contar cuáles son los mejores estilos para llevar en Otoño/Invierno.

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Los cortes de pelo se inclinan por el volumen, el movimiento natural, capas más suaves, puntas menos definidas y, en general, un acabado más fácil de llevar. Estos estilizan el rostro.

¿Cuáles son los cortes de pelo de los 80?

Pixie tipo mullet

En primer lugar, nos encontramos con esta combinación entre el pixie y el mullet. Se debe dejar la nuca más larga y es muy versátil. Se puede peinar hacia abajo para un acabado más chic o con cera de manera despeinada. El flequillo, por su parte, abierto en hebras y con textura, evita que el resultado quede demasiado estructurado.

|Imágenes cortesía de Pinterest

Bob con capas

Otra opción es este corte a la altura de la mandíbula y se inclina por las capas y el volumen. Este se caracteriza por incorporar capas internas para añadir movimiento. El resultado mantiene la elegancia del corte clásico, pero suma ese punto retro que vuelve con fuerza.

Shag

Luego tenemos este estilo con capas alrededor del rostro para crear una melena con cuerpo y personalidad. Es un estilo sutil escalado y en las zonas altas se desconecta con capas más cortas para dar volumen alrededor del rostro.

Wolf cut

Por otro lado, tenemos este corte de pelo que es un híbrido entre el shag y el mullet. Contiene capas degradadas y un desfilado alrededor del rostro que aporta movimiento. Además, puede adaptarse a diferentes largos, desde una versión más corta y marcada hasta otra más larga y desenfadada.

Cómo llevar el wolf cut en 2026|Crédito: Pinterest/@lizapryvalenko @tinaslove

Melena corta rizada

Por último, tenemos este corte que gana volumen, movimiento y personalidad. En esta temporada el rizo natural vuelve con mucha fuerza ya que se potencia la forma propia del cabello en lugar de intentar domarla, normalmente con mayor volumen en la coronilla.