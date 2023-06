¿Cuál es el signo del zodiaco más amargado?

En la astrología hay de todo tipo de personalidades. Mientras unos tienen mucho sentido del humor y suelen hacer reír a los demás signos del zodiaco, existe uno que prefiere apartarse de lo que es casual y superficial. Por lo mismo, se le llega a considerar el signo del zodiaco más amargado del horóscopo.

Este signo nunca podría ser considerado el alma de la fiesta, ya que tampoco se ríe con mucha facilidad de los chistes de otras personas. Nos referimos al signo de Acuario, que rige a las personas nacidas entre el 20 de enero y el 18 de febrero.

¿Por qué Acuario es el signo del zodiaco más amargado del horóscopo?

En primer lugar, Acuario no es mucho de eventos sociales y fiestas porque los demás también pueden darse cuenta de cómo es y lo tienden hacer a un lado. Sin embargo, a este signo de aire parece no importarle porque tiene otras cosas en que pensar.

Los de Acuario se caracterizan por su mirada reflexiva y no tan graciosa a lado de otros signos del zodiaco. Ellos son fríos y volátiles, no disfrutan el humor y menos cuando va dirigido a ellos. En general, Acuario prefiere una mirada filosófica que le haga crecer en su vida y no tanto un comentario ocurrente que desde su perspectiva no les dejará nada.

Al signo del zodiaco más amargado tampoco le importa mucho lo que se diga sobre ellos y no lo piensan dos veces en expresar si algo no les gusta o les hace sentir incómodos frente a la familia, compañeros de trabajo o amigos. Y es que, Acuario es capaz de sacar a flote su lado menos gracioso luego de comentarios irónicos o doble sentido; ya que, son más de conversaciones serias y fluidas.

Pero más allá de ser el signo del zodiaco más amargado, Acuario es brillante y original en lo que realiza y espera. Además, llega a ser simpático cuando se encuentra en confianza y con las personas que quiere. Eso sí, no es un signo que hable fácilmente con cualquiera y es muy independiente, prefiere estar solo y por ende, interpretarse como alguien amargado.

