Tener un cactus en casa; esto es lo que significa según el Feng Shui

Los cactus son plantas admiradas por su resistencia y su aspecto imponente, pero en el Feng Shui su presencia va mucho más allá de lo decorativo y estético. Según esta práctica ancestral, los cactus pueden atraer energías tanto positivas como negativas, dependiendo del lugar en el que se coloquen dentro de la casa.

Expertos en la disciplina oriental explican que las plantas representan vida y energía, conocidas como Chi. Sin embargo, las espinas del cactus pueden generar lo que se llama Sha Chi, es decir, vibraciones que, si no se controlan, pueden convertirse en una fuente de tensión en el ambiente. Por ello, se recomienda prestar atención al espacio donde se ubican estas bellas plantas.

¿Cuál es el poder de los cactus?

El Feng Shui señala que colocar cactus cerca de la entrada principal puede actuar como una especie de escudo energético, bloqueando influencias negativas y protegiendo el hogar de malas vibraciones. De esta manera, sus espinas funcionan como una barrera que transmite seguridad y firmeza.

En los espacios de trabajo, un cactus puede ser un gran aliado. Sus cualidades ayudan a mantener el enfoque y reducir distracciones, lo que lo convierte en una opción práctica para escritorios u oficinas. La clave está en mantenerlos en una esquina o en un punto donde no estén directamente en la línea de visión, permitiendo que su energía trabaje sin generar incomodidad.

Equilibrio en exteriores y jardines

Si bien en interiores requieren colocación estratégica, en exteriores los cactus son considerados protectores naturales. Situarlos en jardines, terrazas o junto a ventanas que conectan con la calle puede crear un filtro energético frente a influencias externas. Además, su forma imponente añade un toque estético mientras fortalece el equilibrio del hogar.

El Feng Shui no busca prohibir estas plantas, sino enseñar a utilizarlas de manera correcta para transformar su energía en una fuerza positiva que potencie la armonía y la protección en cada espacio.