“Nos hacían alabarlo”: Nashla Aguilar rompe el silencio sobre escuela fundada por Marcial Maciel

Hoy en día, Nashla Aguilar es ampliamente conocida como actriz de telenovelas, conductora y creadora de contenido, quien se especializa en estilo de vida y humor. Sin embargo, hace un par de días usó su cuenta de TikTok para hablar de un tema muy serio: la experiencia que vivió como alumna en una escuela fundada por Marcial Maciel.

Su testimonio ocurre en el marco del estreno del documental “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”. Existen cientos de acusaciones de abuso sexual en contra del sacerdote mexicano, fundador de los Legionarios de Cristo, y miembros de su orden. Gracias a su poder e influencia, hasta el día de su muerte nunca pagó por sus crímenes.

“Nos hacían llamarlo ‘nuestro padre’”, dice Nashla Aguilar de Marcial Maciel

En el video publicado en su TikTok, Nashla aclaró que su afán no era promocionar el documental de HBO pero compartiría su experiencia en una escuela fundada por Marcial Maciel. “El día de hoy sí voy a criticar bastante, este es un tema que me enoja mucho”.

La actriz dice que ella nunca se sintió cómoda con la educación ahí y, en retrospectiva, “puedo decir que estábamos como en una secta. Te hacen cocowash”, aseguró.

Nashla reveló que su escuela estaba ubicada en lo que alguna vez fue una mansión del propio Maciel y que, incluso, internamente se contaban historias de cómo había conseguido una gran cantidad de dinero, señalando que “le robaba a viudas millonarias”.

De acuerdo con su testimonio, los alumnos eran obligados a alabar al fundador de los Legionarios de Cristo. “Nos hacían alabarlo, echarle porras cuando iba a visitarnos”; incluso, los hacían llamarlo “nuestro padre”, recordó.

También mencionó que, cuando Maciel falleció en 2008, la escuela organizó homenajes que ella describe como “tremendas cosas” en su honor. Cabe mencionar que la muerte de Maciel ocurrió más de una década después de que los abusos cometidos por el sacerdote comenzaran a documentarse en medios de comunicación.

La actriz también habló de cómo ese entorno marcó su vida personal. “Sí me hicieron crecer muchísimo con temor a Dios, súper reprimida”, señaló, agregando que nunca entendió por qué no la expulsaron, ya que dedicarse a la actuación era visto como algo malo dentro de esa comunidad.

Para cerrar, criticó con ironía a los Legionarios: “la de no juzgar al prójimo, neta no se la saben”.