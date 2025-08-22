¿Quieres erradicar el pie de atleta? Esto es lo que debes hacer con tus calcetines

Los pies son un espacio donde en ocasiones no se presta tanta atención hasta que empiezan las complicaciones del bienestar de los mismos. Ante eso, este consejo podría ayudarte a optimizar el cuidado de tus calcetines, que según la microbiología, son muy relevantes para evitar cualquier tipo de malestares futuros como el pie de atleta. ¿Cómo se pueden limpiar los calcetines?

¿Por qué el pie de atleta se puede evitar con una correcta limpieza de los calcetines?

Es común entender que estas prendas de vestir sirven como una protección efectiva del calzado o de la propia mugre de la intemperie, sin embargo son sitios donde es muy sencillo que se impregnen bacterias, tierra, cabello, resto de comida y hasta células muertas de piel. Situación que evidentemente afectarán más temprano que tarde a los pies.

Ante eso, una efectiva forma de lavar los calcetines y mantenerlos impecables para la salud de los pies es hacerlo con agua bien caliente. Esto provocará una erradicación de bacterias y hongos que serán combatidos por las altas temperaturas. Por ello, también es bueno encontrar detergentes con base enzimas, un ciclo completo de lavado con agua caliente y volteando los calcetines previo a su lavamiento.

¿Qué se puede hacer si me es imposible lavar los calcetines con agua caliente?

Siguiendo también los otros consejos (detergentes y voltear calcetines), lo que la microbióloga de Leicester (Primrose Freestone) indicó como prioridad es planchar a vapor los calcetines ya que estén limpios. Esto siguiendo la misma lógica de matar los organismos dañinos que pudieran provocar el pie de atleta. La microbióloga agregó que el calor de hierro es una muralla prácticamente infranqueable para los distintos hongos y bacterias que se pueden meter en los calcetines, lo cual evita el traslado a los pies de las personas.

Sin embargo, es bueno indicarle a los lectores que si el pie de atleta aparece, es excelente idea acudir a un profesional para evitar cualquier tipo de complicación.

