7 granjas embrujadas que horrorizaron al mundo por sus historias

Desde los valles brumosos de Inglaterra hasta los pantanos de Luisiana, existen granjas rurales donde el velo entre lo vivo y lo espectral se ha desgarrado. En estos lugares, el viento trae lamentos antiguos, los pasos resuenan sin un cuerpo, y los edificios murmuran tragedias sepultadas bajo la tierra. Acompáñame en este recorrido por siete granjas malditas, donde las sombras tienen voz.

Siete granjas encantadas que susurran al oído

1. West Chapple Farm – Devon, Inglaterra

En 1975, los tres hermanos Luxton fueron hallados muertos en circunstancias ambiguas: un aparente homicidio-suicidio con escopeta, que solo engendró más preguntas que respuestas. El autor John Cornwell investigó y sugirió, una teoría aún más perturbadora: que Robbie pudo haber matado a sus hermanos antes de suicidarse. Hoy, la gente afirma ver el fantasma de Frances sentado en un banco del cementerio de Brushford, una presencia que rechaza explicaciones simples.

2. The Conjuring House – Rhode Island, EE.UU.

La granja que inspiró The Conjuring sigue viva en el cine y en lo paranormal. Detectores de movimiento se activan sin motivo, libros caen solos, luces danzan en la penumbra y una mesa parece deslizarse sin manos visibles.

3. Myrtles Plantation – Luisiana, EE.UU.

Construida en 1796, esta plantación carga con decenas de muertes y leyendas, principalmente la de Chloe, una esclava que fue mutilada por espiar y, según el mito, envenenó a la familia. Hoy, su espíritu con turbante verde aparece en fotografías, y se escuchan pasos, susurros de niños y un espejo que atrapa rostros del más allá.

4. John Bell Farm – Tennessee, EE.UU.

A principios del siglo XIX, John Bell y su hija Betsy fueron acosados por una presencia malévola, atribuida a la vecina Kate Batts. Casas sacudidas por golpes, voces en los muros y una hija físicamente atacada revelan una maldición que todavía se respira en el aire. Hoy se reportan orbes y neblinas en fotos, como si el pasado aún caminara entre nosotros.

5. Myrtles Plantation – testimonios escalofriantes

Un visitante relata cómo vio una mano sangrienta impresa en un sillón blanco aunque nadie más la vio, mientras otro escuchó un susurro que decía: “Cómo… déjame tranquilo.” El sótano tembló con un piano que tocó por sí solo, y una niña de camisetón blanco fue vista al pie de una cama.

6. Erasmus Castle – Pretoria, Sudáfrica

Apodada “Die Spookhuis” (La casa embrujada), esta antigua mansión victoriana levanta rumores nocturnos de ventanas encendidas sin razón, lamentos distantes y la figura espectral de su antiguo dueño, el maestro Erasmus. Un lugar donde el silencio habla con brotes de horror ancestral.

7. Sweetwater Mansion – Alabama, EE.UU.

Erigida en 1835, esta antigua mansión plantación está marcada por apariciones inexplicables. Visitada por cazafantasmas y mostrada en programas, se dice que múltiples apariciones se manifiestan aún entre sus paredes cargadas de historia.

