¿Cuál es el estado de salud de Billy Joel? Esta es la razón por la que canceló su gira

El cantante Billy Joel anunció la mañana de este martes 11 de marzo que cancelará su gira durante unos meses después de enfrentarse a problemas de salud. El famoso explicó que, a pesar de que ya había programado una serie de conciertos, tendrá que darse una pausa para enfocarse en sus tratamientos médicos.

La noticia ha preocupado a miles de fans, quienes esperaban con mucha emoción poder cantar en vivo los sencillos más famosos del artista, quien informó que su gira se extenderá hasta el 2026 después de haber acudido al médico en donde se le detectaron varias situaciones que requerirán de atención hospitalaria.

¿Cuál es el estado actual de salud de Billy Joel?

De acuerdo con información compartida por el intérprete de “Uptown Girl”, “Piano Man” y “Just The Way You Are”, su gira se pospondrá durante al menos cuatro meses, pues recientemente se sometió a una cirugía que requiere de un descanso prolongado para garantizar su recuperación.

En su comunicado, el artista de 75 años de edad comparte que también se sometió a diferentes tratamientos médicos y de fisioterapia para poder recuperarse por completo para reanudar su gira el próximo 5 de julio del presente año, reagendando las fechas que estaban programadas en los próximos meses.

A pesar de que se dice que su estado de salud se reporta como estable, muchos de sus seguidores mostraron su preocupación por el famoso a través de sus redes sociales, en donde también le enviaron comentarios de ánimo pues se sabe que hace aproximadamente 15 años tuvo que practicarse un doble reemplazo de cadera.

El equipo de Billy Joel aseguró que las entradas que ya han sido vendidas continuarán siendo válidas en cuando el famoso pueda compartir las nuevas fechas de los conciertos que tuvieron que ser cancelados.

Esta cancelación se da luego de que el pasado 17 de enero también cancelara su presentación en Florida , la cual fue pospuesta hasta noviembre del presente año.