Los principales mitos del pollo en la cocina que todos deberían conocer, según Zahie Téllez de MasterChef 24/7
Aunque esta proteína es una de las más populares en cientos de recetas deliciosas, todavía hay un poco de desconocimiento sobre cuál es su manejo correcto.
Entre los principales objetivos de la Chef Zahie Téllez como jueza de MasterChef 24/7, está el que los cocineros aprendan a usar correctamente todos los ingredientes y que les den un buen proceso para no interferir ni con la higiene, ni con sabores o texturas. Es por esto que se dio a la tarea de exponer algunos de los mitos y realidades del pollo, un ingrediente sumamente conocido en la gastronomía y que solo requiere de un buen manejo para quedar en su punto.
4 mitos al cocinar con pollo que es muy importante conocer para que las recetas queden deliciosas al estilo MasterChef 24/7
- NO se debe lavar el pollo. De acuerdo con la Chef Zahie Téllez, el pollo no debería lavarse porque esto no garantiza que se eliminen las bacterias. Además, el agua que salpica en las encimeras o fregaderos, puede terminar contaminando el resto de superficies. Por lo que al igual que con otras carnes, lo mejor es cocinarlo perfectamente bien antes de ingerirlo.
- El pollo hay que dorarlo para que esté bien cocido. Contrario a lo que muchas personan suelen pensar, que el pollo esté dorado en el exterior no es señal de que la carne ya está lista para comerse por dentro. Lo ideal es revisar que el calor esté a buen nivel para que la carne se cocine por dentro y no solo cambie de color por fuera, según mencionó la experta a través de un video e su cuenta de TikTok.
- La sobrecocción del pollo ayuda a los platillos. Por el lado contrario, hay quienes someten al pollo a largos tiempos en la estufa con la idea de que esto le dará mejor sabor a los platillos. Sin embargo, tal como la implacablez jueza de MasterChef 24/7 explica, cuando a esta proteína no se le respeta su proceso de cocción, los sabores se alteran y la textura cambia drásticamente, lo que termina reflejándose en las preparaciones finales.
El pollo NO se puede congelar y descongelar múltiples veces. Existen ocasiones en las que se usan ingredientes congelados por practicidad, pero es indispensable darles un manejo adecuado para evitar arruinar los elementos. En el caso del pollo congelado, únicamente se puede volver a congelar si nunca estuvo expuesto a la temperatura ambiente; lo contrario, se tiene que utilizar todo el mismo día.
@zahietellez Hoy cocinamos pollo en @MasterChef México y aquí desmentimos algunos mitos 🐣 #zahietellez #masterchef247 #pollo ♬ original sound - Zahie Tellez