Los principales mitos del pollo en la cocina que todos deberían conocer, según Zahie Téllez de MasterChef 24/7

Entre los principales objetivos de la Chef Zahie Téllez como jueza de MasterChef 24/7, está el que los cocineros aprendan a usar correctamente todos los ingredientes y que les den un buen proceso para no interferir ni con la higiene, ni con sabores o texturas. Es por esto que se dio a la tarea de exponer algunos de los mitos y realidades del pollo, un ingrediente sumamente conocido en la gastronomía y que solo requiere de un buen manejo para quedar en su punto.

El pollo es un ingrediente muy conocido y fácil de preparar cuando se siguen los métodos adecuados|Canva

4 mitos al cocinar con pollo que es muy importante conocer para que las recetas queden deliciosas al estilo MasterChef 24/7