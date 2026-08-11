Cómo hacer etiquetas de Minecraft para cuadernos: plantillas fáciles y gratuitas

El comienzo de clases está cada vez más cerca, y es que dentro de algunas semanas, todos los estudiantes deberán regresar a los colegios para reencontrarse con sus nuevos compañeros e iniciar un nuevo ciclo escolar. Para ello, es que los padres ya han comenzado a realizar las compras escolares, como los útiles, mochilas, indumentaria o calzado, y también a organizar los cuadernos con las diversas asignaturas. Más allá de las portadas, algo que no deben faltar son las etiquetas para los cuadernos, y te dejaremos algunas ideas inspiradas en Minecraft y que son fáciles de hacer.

Caminos de la Vida | Programa 11 Agosto 2026

Si bien todavía faltan algunas semanas para el comienzo de las clases en México, hay padres que quieren dejar todo organizado para no tener que salir de manera apresurada a realizar las compras o a organizar la mochila que llevará su hijo. Así como hay quienes se están adelantando a la realización de las portadas, podrás hacer lo mismo con las etiquetas para los cuadernos.

Ventajas de las etiquetas de Minecraft

Las etiquetas de los cuadernos servirá para identificar qué asignatura es como así también colocar el nombre del niño. Una de las temáticas más elegidas para este nuevo ciclo escolar es Minecraft. Y entre las ventajas que debemos mencionar de estas etiquetas es que son de descarga gratuita; tienen campos editables o textos personalizados; son etiquetas en formato PDF y se puede visualizar en cualquier Smartphone o laptop, están preparadas para ser impresas en tamaño A4 y tienen una excelente calidad de imagen.

Podrás optar por etiquetas de Minecraft editables que podrás agregar los datos desde tu móvil o incluso tu laptop, sin tener que acudir a ningún programa y para eso deberás hacer lo siguiente:

Cómo obtener las etiquetas editables de Minecraft

Descargar el archivo PDF Abrir el archivo en el programa Adobe Acrobat Reader Hacer click en los campos editables y reemplazar por datos reales Imprimir o guardar el archivo PDF

Etiqueta de Minecraft editable para el inicio de clases pic.twitter.com/V1PffcriM9 — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 6, 2026

Por otro lado, podrás descargar las etiquetas de Minecraft no editables y que podrás rellenar con una fibra o con una plumay que sólo tendrás que descargar el archivo en PDF, imprimir y estarán listas para completar.