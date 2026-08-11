Conoce el significado de la frase de Confucio sobre la vida: “A los quince me dediqué a aprender; a los treinta me establecí; a los cuarenta dejé de dudar; a los cincuenta comprendí mi destino y a los sesenta aprendí a escuchar con serenidad”

Sin dudas el crecer nos lleva a ir alcanzando madurez, pero también a poder alcanzar un crecimiento interior. Las experiencias nos van transformando por lo que la madurez es resultado de un proceso de aprendizaje. Esto lo planteo muy bien Confucio hace mucho tiempo.

Caminos de la Vida | Programa 11 Agosto 2026

El filósofo chino llamado Confucio, se caracterizó por dejar una serie de enseñanzas que están dirigidas a la educación, la conducta ética, el cultivo personal, el respeto por los demás y la búsqueda de una sociedad más armoniosa. En este caso te dejamos una frase muy interesante.

¿Cuál es el significado de la frase de Confucio?

Confucio manifestó que "A los quince años me entregué al estudio; a los treinta me afirmé; a los cuarenta dejé atrás las dudas; a los cincuenta comprendí el mandato del Cielo; a los sesenta aprendí a escuchar con serenidad; y a los setenta podía seguir los deseos de mi corazón sin apartarme de lo correcto".

En esta frase el pensador ordena su vida de manera cronológica. No tiene en cuenta la infancia, sino que comienza desde la adolescencia que es donde se presentan los desafíos y comienza a formase la personalidad.

Confucio hace hincapié en la educación, pero no solo en adquirir conocimientos, sino en transformarse por medio del aprendizaje. El estudio permite cultivar la virtud, comprender mejor a los demás y avanzar hacia una vida más sabia.

Luego hace referencia a los 30 años donde se estableció en el sentido de encontrar un centro de gravedad interior desde el que orientar la propia vida. A partir de los treinta, las posibilidades que ofrece el mundo en esa primera fase de aprendizaje empiezan a traducirse en convicciones, decisiones y responsabilidades.

Pupilos de la Escuela Primaria Centro Jiale, en la provincia de Hainan, China, recitan el Di Zi Gui (Estándares para ser un buen estudiante y niño). El Di Zi Gui es un libro antiguo basado en los Analectos de Confucio. (China Photos/Getty Images)

Llegamos a los 40 años donde deja “atrás las dudas”, donde es un momento donde hay mayor claridad sobre quiénes somos y qué principios deben guiar nuestro camino. Las inseguridades que hasta ahora nos habían acompañado dejan paso a una confianza interior, nacida de la experiencia y el autoconocimiento.

En cuanto a los 50 años hay un nuevo giro en la maduración, la expresión alude a la aceptación de la propia naturaleza y de los límites de la existencia. Se deja de luchar con lo que no se puede controlar y se concentra en lo que importa.

A los sesenta, añade, "aprendí a escuchar con serenidad". Esto no significa solamente de escuchar a los demás, sino el escucharse a uno mismo sin prisas. Ya no necesitas tener la razón y comprendes de una mejor manera la vida. La experiencia deja paso a la sabiduría.

Por último, tenemos los 70 años donde dice "podía seguir los deseos de mi corazón sin apartarme de lo correcto". La virtud ya no exige esfuerzo porque se ha integrado plenamente en la persona. Lo que desea coincide con lo que considera justo.