¿Cuál es el signo es el más enojón de todos?

Los astros y los cuatro elementos juegan un papel fundamental en el zodiaco, ya que definen muchos aspectos de la personalidad, cualidades, virtudes y defectos de cada uno de los signos. De entre los 12 signos zodiacales hay uno que es considerado como el más enojón de todos, ¿será el tuyo?

La tolerancia es una cualidad de las personas para aceptar y comprender opiniones y puntos de vista diversos; sin embargo, este signo definitivamente no es nada tolerante, ya que todo le disgusta y molesta, por ello siempre se la pasa enojado.

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En todo el zodiaco hay signos que brillan por su flexibilidad, apertura y tolerancia, pero también otros que definitivamente lo hacen por todo lo opuesto, pues son inflexibles, cerrados e intolerantes, tal es el caso de este signo que es considerado como el más enojón de todos.

¿Qué signo es el más enojón?

Aries

Aries es un signo aventurero por naturaleza y siempre destaca por su incesante energía. Sin embargo, también es conocido como uno de los signos más impulsivos e impacientes de todo el zodiaco.

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Aries también es menos receptivo que el resto de los signos del zodiaco, lo que puede resultar bastante frustrante y molesto para él, principalmente si sus ideas no son escuchadas. Por eso y más Aries es considerado como el más enojón de todos.

Tauro

Siguiendo en el orden del zodiaco, Tauro es otro de los signos más enojones, sobre todo cuando encuentra alguna oposición. Tauro es un signo mediador y le encanta dialogar con aquellas personas que estén dispuestas a escucharlo.

No obstante, cuando Tauro se encuentra en situaciones en las que alguien comete un error o no considera su opinión o punto de vista, pueden surgir conflictos y dificultades, es por eso que es considerado como uno de los más enojones.

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Capricornio

Dentro del zodiaco, Capricornio es el signo más quejumbroso de todos y eso que también es uno de los más prudentes y prácticos. Además de eso, este signo es sumamente rígido y disciplinado en todos los ámbitos de su vida, incluso un poco cuadrado.

Capricornio cree que todos deben tener su mismo nivel de energía, es por eso que cuando alguien no le aguanta el ritmo surgen dificultades. Este signo quiere siempre que las cosas se hagan como dice, a la hora que dice.