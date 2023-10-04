El arte de la seducción es muy extenso; sin embargo, hay un signo del zodiaco que domina todas las estrategias, no por nada es considerado el más sensual, ya que nadie se puede resistir a sus encantos.

Este signo se destaca por su atractivo físico e intelectual que derrite a propios y a extraños, además de que posee ciertos rasgos mágicos y atrayentes que resultan magnéticos para los demás signos del zodiaco.

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Este signo es irresistible cuando se trata de romance y amor; sin embargo, no solo se queda en el plano físico sino también en el intelectual, pues el intelecto resulta atractivo para muchos. A continuación te decimos cuál es el signo más sensual del zodiaco.

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¿Qué signo es el más sensual?

Leo

El signo más sensual del zodiaco no podía ser otro que Leo, el cual es bastante seguro de sí mismo, por lo que constantemente atrae las miradas a donde quiera que vaya. Leo es un maestro en el amor y el romance, pues no hay signo más atractivo y atrayente que él.

De acuerdo con la astrología occidental, Leo posee un gran magnetismo y eso se debe a su sensualidad, misma que no duda en usar a su favor a la hora de conquistar a alguien, basta una mirada o una palabra para derretir a su víctima.

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Virgo

El segundo signo del zodiaco que es uno de los más sensuales es Virgo. Este signo es atractivo por naturaleza pero también despide elegancia y sofisticación, de ahí que acapare las miradas de todos. Virgo derrite a todos con su sensualidad e intelecto, ya que además de ser hermoso por fuera también lo es por dentro y lo mejor de todo es que siempre tiene tema de conversación, es por eso que nadie se le puede resistir.

Escorpio

Un signo que no podía faltar en este listado es Escorpio, el cual posee un carisma sinigual; sin embargo, su personalidad lo convierte en un signo bastante difícil de conquistar. A Escorpio le encanta que la otra persona tome la iniciativa y para ser sinceros, esto casi siempre pasa. Al igual que Leo, Escorpio siempre se muestra seguro de sí mismo y sabe lo que quiere.

