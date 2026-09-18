La diseñadora de interiores Paula Duarte revela el error más común a la hora de decorar la casa: “El espacio pierde vida”

A la hora de decorar la casa, muchas personas pasan por alto una regla que los expertos conocen al pie de la letra: un hogar debe ser acogedor y funcional, más allá de solo verse bonito. Así lo señala la diseñadora de interiores Paula Duarte en una charla con El Mueble, donde explica cuál es uno de los errores que puede hacer que los espacios “pierdan vida”.

Según sus recomendaciones, uno de los errores más comunes es priorizar la estética por encima del confort y la funcionalidad. Una habitación puede tener muebles bonitos y una decoración cuidada, pero si no resulta cómoda, práctica o refleja la personalidad de quienes viven en ella, puede terminar sintiéndose fría.

La luz es lo más importante en la decoración.|(ESPECIAL/Canva)

¿Qué es el confort y la calidez en la decoración?

Cuando habla de confort y calidez , la especialista se refiere a las sensaciones que transmite un espacio. No se trata únicamente de elegir determinados colores o comprar muebles costosos, sino de conseguir que la casa se sienta agradable y tenga personalidad.

En ese sentido, no existe una fórmula única. El estilo adecuado dependerá de quién habita la casa y de cómo utiliza cada habitación. Por eso, antes de decorar, puedes tomar en cuenta lo siguiente:

No busques que todo luzca perfecto: una casa no tiene que parecer una fotografía de revista. Algunos objetos a la vista y detalles personales pueden hacer que el espacio se sienta más vivido.

una casa no tiene que parecer una fotografía de revista. Algunos objetos a la vista y detalles personales pueden hacer que el espacio se sienta más vivido. Piensa en el espacio antes de acomodar los muebles: no se trata de llenar cada rincón, sino de distribuir los elementos de manera que puedas moverte cómodamente y la habitación fluya.

no se trata de llenar cada rincón, sino de distribuir los elementos de manera que puedas moverte cómodamente y la habitación fluya. Revisa la iluminación: una luz inadecuada puede cambiar por completo la percepción de una habitación. Observa qué zonas necesitan mayor iluminación y cuáles pueden tener una luz más tenue.

Las telas y la iluminación cálida indirecta te ayudarán en la decoración.|(ESPECIAL/Pinterest)

una luz inadecuada puede cambiar por completo la percepción de una habitación. Observa qué zonas necesitan mayor iluminación y cuáles pueden tener una luz más tenue. Utiliza lámparas de luz cálida: distribuir diferentes puntos de luz en una habitación puede ayudar a crear un ambiente más acogedor que depender únicamente de una lámpara central.

distribuir diferentes puntos de luz en una habitación puede ayudar a crear un ambiente más acogedor que depender únicamente de una lámpara central. Elige una paleta de colores: mantener cierta armonía entre los tonos de paredes, muebles y accesorios evita que el espacio se sienta visualmente saturado.

mantener cierta armonía entre los tonos de paredes, muebles y accesorios evita que el espacio se sienta visualmente saturado. Combina muebles de madera: este material puede aportar una sensación natural y cálida, especialmente cuando se combina con colores neutros y textiles.

este material puede aportar una sensación natural y cálida, especialmente cuando se combina con colores neutros y textiles. Incorpora lino y fibras naturales: cojines, cortinas, mantas o tapetes elaborados con estos materiales pueden añadir diferentes texturas y hacer que la decoración tenga mayor profundidad.

cojines, cortinas, mantas o tapetes elaborados con estos materiales pueden añadir diferentes texturas y hacer que la decoración tenga mayor profundidad. Agrega objetos con significado: libros, fotografías y recuerdos de las personas que habitan la casa son pequeños detalles que ayudan a darle personalidad al espacio.

La idea no es llenar la casa de elementos decorativos, sino elegir aquellos que realmente tengan sentido para ti. Una fotografía familiar, un libro que te gusta o una pieza que trajiste de un viaje puede aportar mucho más carácter que un accesorio colocado únicamente porque está de moda.

Al final, una casa acogedora no tiene que ser perfecta. Debe sentirse tuya, funcionar para tu día a día y tener esos pequeños detalles que hacen que quieras pasar tiempo en ella.