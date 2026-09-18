Stacey Hirvela, horticultora: “No hagas estos trucos virales con tus plantas porque realmente no funcionan”

Muchas personas piensan que para tener un jardín precioso, hay que dedicarle horas todos los días y seguir cada truco que promete ser mágico. Sin embargo, esto no siempre es así y en ocasiones, es mejor no probar métodos desconocidos para no lastimar a las plantas, una idea que respalda Stacey Hirvela, experta agricultura que considera, a veces resulta más útil dejar que la naturaleza haga lo propio antes para tener resultados fabulosos.

Esto porque según compartió en una charla para Good Housekeeping, en su experiencia, se ha dado cuenta de que ser cuidadosos y prestar la atención necesaria es lo único que hace falta para que las flores no se marchiten ni las hojas vayan perdiendo su estructura. Esto incluye no "obsesionarse" con los tips virales que se venden como infalibles, pues que a una persona le haya funcionado, no significa que con todas será igual.

No necesitas dedicarle tantas horas a tu jardín para que se vea hermoso|Canva

3 trucos para plantas que no funcionan y hasta pueden maltratarlas

Poner cables en la maceta para que crezcan más rápido . En la mayoría de casos, las macetas solo deben tener tierra suficiente, agua cuando lo requieran y fertilizante. Aun así, existe una teoría de que si pones algunos pedazos de cables de cobre en el interior, vas a hacer que las plantas crezcan con mayor rapidez y esto realmente no pasa , ya que es un mito, de acuerdo con el blog especializado RVA Gardening Club .



. En la mayoría de casos, las macetas solo deben tener tierra suficiente, agua cuando lo requieran y fertilizante. Aun así, existe una , ya que es un mito, de acuerdo con el blog especializado . Enterrar cáscaras de huevo enteras . Aunque las cáscaras de huevo son excelentes para preparar fertilizantes caseros hay que investigar las cantidades y rutinas para poner este ingrediente en la tierra, que además no va entero como se suele pensar, sino que idealmente deben triturarse antes.



. Aunque antes. Echar canela directamente sobre las raíces. Entre los trucos caseros para cuidar plantas en los que todos confían, está el poner un poco de canela en polvo en las raíces para tratar problemas de plagas por hongos. Y si bien sí puede favorecer la recuperación, solo lo hace de forma superficial y para algunos casos, según explica Gardening in Canada. Lo mejor es tratar esta cuestión a profundidad y así evitar que empeore.