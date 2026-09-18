Dile adiós a las paredes blancas: estos son los 5 colores que serán tendencia en 2027

Las paredes blancas podrían perder protagonismo en 2027 frente a una paleta mucho más expresiva y conectada con la naturaleza, la tecnología y el bienestar. Entre las tonalidades que aparecen en las previsiones internacionales de tendencias se encuentran Luminous Blue, Energy Orange, Pop Pink, Meadowland Green y Clay, seleccionadas por WGSN y Coloro como colores clave.

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La propuesta marca un alejamiento del diseño de interiores completamente neutro y apuesta por utilizar el color como un recurso central. El cambio no significa que el blanco vaya a desaparecer de las viviendas, sino que tendrá que compartir protagonismo con colores capaces de aportar personalidad.

La American Society of Interior Designers (ASID) destaca la importancia de considerar el color en relación con la iluminación, las dimensiones del ambiente, los materiales y el uso que tendrá cada espacio. Por eso, una tonalidad debe adaptarse a las características concretas de cada habitación.

¿Cuáles son los 5 colores que serán tendencia en decoración durante 2027?

Las previsiones de WGSN y Coloro para 2027 reflejan una paleta en la que conviven colores intensos con tonalidades inspiradas en paisajes naturales. La selección permite incorporarlos tanto en paredes completas como en una única superficie, molduras, muebles o pequeños detalles decorativos.



Luminous Blue: es un azul intenso y luminoso que aporta profundidad y un fuerte componente contemporáneo. Puede utilizarse en una pared de acento, un dormitorio, un estudio o una zona de estar, especialmente cuando se combina con madera clara, piedra y textiles neutros. Energy Orange: el naranja aparece como una alternativa cálida y energética. En interiores puede utilizarse para crear puntos focales y funciona especialmente bien en pequeñas dosis, por ejemplo, en una pared, un sillón, una alfombra o determinados accesorios. Pop Pink: este rosa de carácter más vibrante se aleja de los tonos empolvados tradicionales y apuesta por una decoración con mayor personalidad. Puede incorporarse mediante pintura, textiles o mobiliario para generar contraste con materiales naturales. Meadowland Green: inspirado en los verdes de los paisajes naturales, ofrece una alternativa a los neutros convencionales. Puede utilizarse en dormitorios, salas de estar y espacios de trabajo, donde combinado con madera y fibras naturales puede construir una atmósfera cálida. Clay: el tono arcilloso recupera la conexión con los materiales terrosos y las superficies naturales. Es una opción especialmente versátil para quienes quieren abandonar el blanco sin recurrir a colores demasiado saturados, ya que puede combinarse con beige, crema, madera y piedra.

¿Cómo incorporar los colores tendencia de 2027 en el hogar sin pintar toda la casa?

Utilizar un color de tendencia no significa necesariamente cubrir todas las paredes de una habitación. De hecho, una de las formas más sencillas de actualizar un ambiente consiste en elegir una superficie estratégica y mantener el resto de la decoración más equilibrada.

La ASID señala que el color debe analizarse junto con factores como la iluminación natural y artificial, los materiales y las proporciones del espacio. Una misma tonalidad puede verse completamente diferente en una habitación orientada hacia el exterior con abundante luz natural que en un ambiente oscuro o con iluminación cálida.

Por eso, antes de elegir una pintura conviene observar el color durante diferentes momentos del día y probar una muestra directamente sobre la pared. También es importante considerar los elementos que ya forman parte del ambiente, como pisos, muebles, cortinas y tapizados.