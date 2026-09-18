Cómo hacer slime en casa fácil

Este material se convirtió en el favorito de los niños de la casa, por ello se te anima a aprender cómo hacerlo de manera sencilla. Aunque probablemente existan varias formas, esta es la opción que recomienda la IA de Google. Por eso, buscando la diversión de tus pequeños, vale la pena intentar hacer slime casero. No pierdas detalle y sigue paso a paso lo que indica esta guía.

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¿Por qué vale la pena hacer slime casero?

Esto hasta cierto punto tiene lógica, pero esta es una recomendación del siempre concurrido espacio de manualidades y/o recetas caseras en las que se te anima a realizar tus propias cosas. Aunque lo más fácil podría ser comprar tu propio slime, hacerlo en casa puede ser una oportunidad total para participar con tus hijos en una actividad en familia.

Además, en ocasiones suele ser más económico preparar tus propias cosas. Al ser un producto con alta demanda, seguramente existen marcas que ya manejan precios altos. Por eso tú verás qué te conviene, pues regularmente se gasta un poco menos. Pero sin más... presta atención y crea tu propia diversión en casa y con tu familia.

¿Cómo hacer slime casero?

La IA indica que esta receta es la que mejor consistencia tiene y al mismo tiempo queda muy elástica.

Ingredientes

Media taza de pegamento blanco escolar

Una cucharadita de bicarbonato de sodio

Líquido para lentes de contacto (se aclara que debe contener ácido bórico o borato de sodio para funcionar como activador)

Unas gotas de colorante alimentario o pintura acrílica

Si quieres que quede esponjoso, usa un poco de crema para afeitar

#ActividadesParaNiños #DIYSlime #TiempoEnFamilia #RecetaDeSlime #ManualidadesInfantiles #DiversiónEnCasa #ConProvidentLaRespuestaEsSí ♬ sonido original - Provident® @providentmx 🌈✨ ¡Transforma un día común en una aventura de slime con tus peques! 🎨👶 Aprende a hacer esta masa flexible, económica y súper divertida en casa. Solo necesitas pegamento, colorante vegetal, y un poco de detergente. Perfecto para una tarde creativa en familia. Empieza con 200 ml de pegamento, agrega color y bicarbonato, y luego poco a poco el detergente hasta obtener la textura perfecta. 🔄 Amasa y ¡voilà!, un slime perfecto para jugar. Dale me gusta si te gustó este video y no olvides compartirlo con otros padres que buscan actividades divertidas para hacer en casa. 🎉 #SlimeCasero

Procedimiento

El primer paso es tomar un recipiente donde viertas tu pegamento blanco y el colorante (si es que lo usarás) para mezclarlo perfectamente

Si deseas que quede esponjoso, también es momento de agregar la crema de afeitar, lo cual requiere de otra mezcla hasta que quede un componente homogéneo

Como siguiente paso, se agrega la cucharada de bicarbonato… previo al paso activador

Este paso debe ser así, mientras viertes un pequeño chorrito de líquido para lentes de contacto, es necesario que batas la mezcla intensamente y notarás que tu slime comenzará a despegarse de las paredes de tu recipiente

Cuando la cuchara no pueda batir la mezcla, la quitarás y amasarás con las manos hasta que deje de estar pegajoso. Y sin más, tu slime casero está listo