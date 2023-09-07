¿Cuáles signos encontrarán el amor gracias a Júpiter Retrógrado?

Como mencionamos en días pasados, varios planetas estarán retrógrados, entre ellos Júpiter (7), lo que afectará considerablemente a los signos del zodiaco, principalmente a tres, ya que durante estos días encontrarán el amor y también recibirán un dinerito extra.

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Desde el pasado 4 de septiembre hasta el próximo 30 de diciembre Júpiter estará Retrógrado en Tauro, lo que representa un tiempo de introspección para muchos signos del zodiaco, pero también de grandes descubrimientos, pues algunos de ellos encontrarán a su media naranja.

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Tres signos del zodiaco se verán favorecidos por la energía de Júpiter Retrógrado, tanto así que encontrarán pareja y también recibirán un dinerito extra, lo que les permitirá encontrar la paz, el equilibrio y la abundancia que tanto anhelaban.

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¿Qué signos encontrarán el amor?

Géminis

El primero de los signos que encontrará el amor y un dinero extra gracias a la influencia de Júpiter Retrógrado es Géminis. El signo de los gemelos tendrá una racha bastante positiva, principalmente en las fianzas y cuestiones profesionales, pero también en el amor, así que ya tendrá tiempo para disfrutar de todas sus bondades.

Cáncer

Se vienen grandes cambios para Cáncer, esto gracias a Júpiter Retrógrado, el cual le permitirá encontrar a su media naranja, ya que una persona se mostrará bastante interesado en él. Los astros señalan que para que las cosas prosperen deberá mostrar mayor interés en esa persona. Las finanzas de Cáncer también mejorarán, esto gracias a un dinero extra que le llegará.

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Acuario

El último de los signos que se verá favorecido por Júpiter Retrógrado es Acuario, pues se avecinan muchos cambios provechosos para este signo, y lo mejor de todo es que lo harán salir de su zona de confort. Acuario encontrará pareja y se dejará ir como gordito o gordita en tobogán; sin embargo, será necesario que deje de ser tan controlador o las cosas podrían terminar antes de lo esperado.