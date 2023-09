¿A qué signo le molesta que los demás triunfen?

La astrología es bastante útil, pues nos ayuda a conocer rasgos, cualidades, virtudes y defectos de las personas que nos rodean, esto gracias a su signo zodiacal, es gracias a este como también podemos saber cuál es el signo al que le molesta que los demás triunfen en la vida.

Este signo es considerado como el más envidioso e hipócrita de todos, pues no le gusta ver que los demás triunfen. Podrá felicitarte y todo pero por dentro siempre estará deseándote que te vaya mal, así que mucho cuidado con él.

¿Cuál es el signo al que le molesta el éxito de los demás?

Libra

El signo al que le molesta ver triunfando a las demás personas es Libra, por lo que es considerado como el más hipócrita y envidioso de todos. Es preciso mencionar que este signo sabe esconder bastante bien su lado negativo, pues aunque se muestra alegre, entusiasta y empático, por dentro les desea lo peor a los demás.

Escorpio

El otro signo al que no le agrada ver triunfar a los demás es Escorpio. Este es un signo que casi siempre está en los listados y, aunque es considerado como uno de los más leales y protectores con sus seres queridos, también es uno de los más hipócritas que puede haber.

Escorpio tiene dos caras como Géminis, una empática y una bastante envidiosa, incluso es uno de los signos más manipuladores del zodiaco.

Piscis

El último y no menos importante de este listado es Piscis, pues no le gusta ver que los demás triunfen en la vida, le molesta bastante el éxito de sus semejantes. Astrológicamente, Piscis tiene un alma compasiva y empática; sin embargo, no le gusta ser el segundo en nada ni quedarse a la sombra de nadie.