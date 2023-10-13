¿Cuáles signos tendrán buena suerte este viernes 13 de octubre?

La semana está por terminar y la energía continúa transformándose, principalmente este viernes 13 de octubre, considerado por muchos como un día de mala suerte y desgracia; sin embargo, esto no aplica para todos, ya que algunos signos del zodiaco tendrán un golpe de buena suerte.

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¿El viernes 13 es un día de mala suerte?

Hasta ahora no existe algo que compruebe que el viernes 13 es de mala suerte, pero existen infinidad de teorías, mitos, creencias y leyendas en torno a este día. Una de las más populares tiene que ver con la religión católica, pues se dice que Jesús murió crucificado un viernes y durante la última cena fueron 13 las personas que compartieron mesa. Cabe mencionar que este número representa al anticristo y la bestia.

Mientras que la religión judía asegura que el 13 es un número inoportuno, pues se le relaciona con los 13 espíritus malignos. Por su parte, la mitología vikinga señala que el número 13 tiene que ver con la traición y el dios Loki.

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¿Cuáles signos tendrán un golpe de suerte?

Aries

Este signo se verá beneficiado con la energía del viernes 13, pues logrará acuerdos laborales e iniciará un romance con alguien que venía buscándolo desde hace ya tiempo. Además de eso, el dinero fluirá y le permitirá darse uno que otro gusto.

Tauro

La suerte estará del lado de Tauro durante este viernes 13, ya que tendrá la oportunidad de realizar un viaje, incluso es probable que reciba una jugosa oferta de trabajo, misma que difícilmente podrá rechazar.

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Acuario

El viernes 13 jugará a favor de Acuario, ya que al fin podrá comprarse aquello que añoraba desde hace ya tiempo. Además de que los astros lo protegerán en cuestiones amorosas y le irá bastante bien ese rubro.

