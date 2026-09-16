¡ROMPIÓ EN LLANTO! Kunno no pudo más y se desbordó dentro de La Granja VIP esta noche; esto pasó

La presión psicológica del encierro y el peso constante de las votaciones terminaron por quebrantar el temple de una de las figuras más mediáticas de La Granja VIP Segunda Temporada. En una noche marcada por la incertidumbre y el cambio constante de emociones dentro del rancho, Kunno protagonizó uno de los momentos más vulnerables de la temporada al desbordarse en llanto lejos de las cámaras principales.

El ambiente comenzó a tornarse tenso cuando Adal Ramones realizó un enlace en directo para dar a conocer el veredicto de la audiencia. Sin rodeos, Ramones anunció los nombres de los participantes elegidos por el público para ingresar a la zona de riesgo: Azalia, María Karunna y el propio Kunno.

Los tres sentenciados debían sumarse a la tabla de nominados junto a Rafa Mercadante —elegido por el Capataz— y Manelyk González, castigada desde el lunes tras el legado de La Coreañera, para disputar el duelo de la noche. Aunque la noticia cayó como un balde de agua fría sobre el influencer, en un primer momento prefirió guardar la compostura y no emitió comentarios al respecto frente al grupo.

Kunno rompe en llanto en La Granja VIP este martes 15 de septiembre

La dinámica de la gala en La Ganja VIP Segunda Temporada continuó con una divertida ronda de preguntas y respuestas donde los granjeros pasaron un rato muy ameno. Al finalizar la actividad, Adal Ramones volvió a tomar la palabra para dar un giro a la noche: reveló que el público había emitido sus votos para rescatar a uno de los sentenciados, siendo Kunno el elegido para lista de nominados para la expulsión.

A pesar de haber recibido el respaldo de sus seguidores, la carga de estrés acumulada terminó por cobrarle factura. Tan pronto como concluyó la transmisión y mientras sus compañeros celebraban en la sala, Kunno abandonó el lugar y se dirigió totalmente a solas hacia el área de vestidores para refugiarse en privado y soltar un llanto que dejó ver el desgaste emocional y la presión que está comenzando a sentir dentro del reality.