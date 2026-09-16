ÚLTIMA HORA: Azalia “La Negra” es la segunda NOMINADA tras perder el Duelo de Nominación hoy martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre de 2026, se definió al segundo nominado de esta semana en La Granja VIP Segunda Temporada. Hoy se llevó a cabo el Duelo de Nominación, una dinámica en la que se enfrentan dos Granjeros, uno elegido por el público, que en esta ocasión fue Azalia “La Negra” y otro nominado por el Capataz, que fue Rafa Mercadante. Ambos se enfrentaron a un intenso duelo, pero solo uno podía quedarse con la victoria.

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¿Quién fue elegido por el público para el Duelo de Nominación?

El lunes, al finalizar La Gala de La Granja VIP, Adal Ramones abrió las votaciones para que el público eligiera a su nominado. Fue así como el conductor reveló que tres Granjeros terminaron muy cerca uno del otro en las votaciones: Kunno, Azalia y María Karunna. Al final, reveló que el más votado fue Azalia por lo que tendría que enfrentar el Duelo de Nominación.

¿A quién eligió el Capataz para enfrentarse al público?

Por su parte, Pascal Nadaud, quien se convirtió en el Capataz esta semana, dio su voto a Rafa Mercadante. Recordemos que esta es la segunda vez que Mercadante se encuentra en la placa de nominados. Sus motivos fueron claros, pues reveló que es con el único Granjero que ha tenido discusiones y desacuerdos.

¿Quién ganó el Duelo de Nominación de La Granja VIP?

Luego de una intensa prueba donde pusieron a prueba sus habilidades. Rafa Mercadante resultó ganador del Duelo de Nominación de este martes 15 de septiembre de 2026. Esto significa que Azalia “La Negra” se convirtió en el segundo nominado de la semana. Recordemos que Manelyk fue nominada ayer como parte del legado de La Coreañera.

