Horóscopo de Nana Calistar hoy, 16 de septiembre para cada signo; debes tener cuidado para no regresar con tu ex por la nostalgia

Por la nostalgia podemos caer en malas decisiones, en especial al recordar el romance que se tuvo con cierta ex pareja, buscando ese amor que en algún momento estuvo encendido. Por eso Nana Calistar alerta a los usuarios, ya que algunos signos zodiacales podrían tomar esa drástica decisión, estas son las predicciones que deja las astróloga para hoy 16 de septiembre.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Aries, según Nana Calistar

Tendrás un temperamento fuerte en el trabajo, debes tener cuidado para pensar detenidamente, para evitar contestar de forma grosera y generar problemas. En el romance, no te enganches ni te ilusiones con cualquier persona. Si eres soltero, no hagas falsas promesas. Añade algunas rutinas que mejoren tu salud, desconéctate en ocasiones para tener un descanso mental.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Tauro, según Nana Calistar

Escucha a tu cuerpo, ante cualquier malestar entiéndela y realiza cambios en tu estilo de vida. Tu dinero va a crecer, deja de ser codo y no dejes que oportunidades se te escapen. Aléjate de la gente mantenida, ya que solamente buscan qué sacarte. Quédate con quienes te demuestran con hechos, ya no le tengas miedo al compromiso si buscas algo más formal en el romance.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Géminis, según Nana Calistar

Deja de gastar dinero, no compres cosas que no necesitas, te pueden perjudicar ante pagos pendientes. En tu relaciones, deja de jugar con la gente, aclara lo que deseas, evitarás lastimar a gente con falsas promesas. Saca a esas personas que solamente te hacen perder tiempo y energía. Un dolor de cabeza se hará presente, cuidado. No te enganches con corajes que no te pertenecen y cuida tu descanso.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Cáncer, según Nana Calistar

Cuidado con los problemas intestinales que vas a tener, mejor acude a un médico para darle solución. Tus finanzas se van a acomodar, pero ten cuidado a que familiar les prestas dinero. Una supuesta amistad te traicionará por envidia, mantente vigilante. En el romance, ya no llores por amores del pasado, cierra esa etapa y deja que alguien nuevo llegue a ti.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Leo, según Nana Calistar

Deja de cargar con los problemas de los demás, eso solamente te genera una pesadez emocional. En el dinero, no gastes por sorprender a los demás o por cumplir con estándares. Con tus amigos, ten cuidado, ya que podrías presenciar a personas que te traicionan, analiza quienes deben permanecer contigo. En el amor, date tu lugar, recuerda que no eres plato de segunda mesa, no regreses con amores del pasado solo por nostalgia.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Virgo, según Nana Calistar

Ya no busques el control de las cosas, recuerda que no puedes manejar todo, esto te quitará estrés. Evita la perfección, ya que podrían escaparse algunas buenas oportunidades. Llegará dinero extra a tu vida, pero no compres para calmar tu ansiedad, eso no funcionará. Deja de criticar a los demás, cuida tu salud respiratoria y dale prioridad a dolencias que tienes desde hace tiempo.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Libra, según Nana Calistar

Deja de aparentar c osas con personas que solamente te traicionan, mejor dale prioridad a quienes cuidan de ti. La indecisión te jugará mal, mejor elimina a quienes solamente están contigo por conveniencia. Tu economía se acomodará a tu favor, pero no gastes el dinero en cualquier cosa. En tus relaciones, aléjate de los que solamente te buscan para obtener algo de ti, y date lugar, busca a quienes te den lo que mereces.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Escorpio, según Nana Calistar

Cuida el humor que tienes en el día, ya que tus comentarios pueden dañar a personas que quieres en verdad, analiza lo que vayas a decir para evitar problemas innecesarios. En el dinero tendrás una buena temporada, pero debes tener cuidado con a quien le prestas dinero, ya que no lo verás de regreso. En el romance, deja las cosas claras y elimina los celos, ante personas que no te brindan paz sácalas de tu círculo social.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Sagitario, según Nana Calistar

No ruegues atención de los demás, en especial con personas que no merecen tu atención. Elimina toda la gente que no te aporta nada, en especial saca a los tóxicos. En temas financieros, no gastes tu dinero al instante, analiza todo lo que tienes pendiente por pagar para aprovechar al máximo. En el amor, mantén a los que verdaderamente te aprecian, no recibas migajas emocionales, no abras heridas del pasado sentimentales.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Capricornio, según Nana Calistar

La gente envidiosa estará a tu alrededor, solamente busca el momento en que falles, mejor mantén tus planes en secreto para que no lo usen. Tendrás una mejora en tus finanzas, pero no los gastes en compras innecesarias solamente para quitarte el estrés, adminístralo bien. En el romance, si te llevan la contra, analiza la situación y corta lo que no es reciproco, empieza a valorarte más ante los demás.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Acuario, según Nana Calistar

Cuidado con lo que dices de los demás, ya que te podrías meter en fuertes problemas con personas que verdaderamente te aprecian. Un chisme se encargará de perjudicar tu tarde, no permitas que eso te afecte y verifica cuál es su origen. Enfoca tu dinero, cuídalo, se vienen cambios importantes pero debes ser responsable.

Estas son las predicciones del miércoles 16 de septiembre para Piscis, según Nana Calistar

Tu intuición se encontrará al máximo, aprovéchala en cualquier momento, en especial para que no caigas ante esa persona que solamente busca aprovecharse de ti. En el trabajo, tendrás una oportunidad de éxito, por lo que debes ser disciplinado para ver buenos resultados. Mientras que en el amor, deja los dramas en tu romance. Si hay personas que no suman en tu vida, déjalas ir, busca a quienes verdadera ente te suman.