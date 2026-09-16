“No me voy a dejar vencer por las humillaciones y los insultos": El CONTUNDENTE mensaje de Rafa al salvarse de la nominación en La Granja VIP

Esta noche las emociones están a tope en La Granja VIP, pues en una jornada donde la estrategia y el temple mental jugaban un papel crucial, Rafa Mercadante demostró por qué se ha convertido en uno de los competidores más resilientes de la temporada, saliendo ganador de una prueba que parecía sentenciar su destino dentro del reality show.

El enfrentamiento directo por la salvación puso frente a frente a Azalia Ojeda y a Rafa Mercadante en una exigente prueba de destreza. Desde los primeros minutos del circuito, todo apuntaba a una victoria contundente para Azalia, quien logró tomar una ventaja considerable que dejó al conductor varios pasos atrás.

Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, Mercadante apostó por mantener la calma y ejecutar cada movimiento con absoluta determinación. En un cierre cardiaco que mantuvo a la audiencia al filo del asiento, Rafa logró un repunte épico en el tramo final, completando con éxito el reto y alcanzando la campana de la victoria para sellar su permanencia una semana más.

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Tras concretar el triunfo, Rafa Mercadante no dudó en festejar con euforia antes de acercarse a su contrincante para reconocer su esfuerzo. "Lo hiciste muy bien", le expresó con respeto a Azalia, añadiendo estar honrado de haber compartido el reto con una competidora de su nivel.

No obstante, el tono del presentador cambió de inmediato al enviar una clara advertencia a quienes han buscado desestabilizarlo en la finca: "No me voy a dejar vencer por las humillaciones y los insultos", sentenció con firmeza, dejando en claro que no dará un solo paso atrás frente a los embates de sus detractores.