Estos son los alimentos prohibidos en México, ponen en riesgo tu salud

La salud es un tesoro invaluable que todos debemos cuidar y en México, como en muchos otros lugares del mundo, la obesidad se ha convertido en una preocupación de salud pública.

En un esfuerzo por abordar esta creciente epidemia, las autoridades mexicanas tomaron una medida drástica el pasado 20 de septiembre de 2023: la prohibición de alimentos y bebidas que contienen grasas trans.

Esta medida, que se implementó a través de un decreto de adición a la Ley General de Salud, busca combatir uno de los principales problemas de salud en el país. Pero, ¿cuáles son estos alimentos prohibidos en México?

¿Cuáles son los riesgos de la obesidad?

Antes de pasar a los alimentos prohibidos en México, es importante mencionar que la obesidad no es solo una cuestión de estética, sino una verdadera amenaza para la salud, pues dicho padecimiento aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y ciertos tipos de cáncer.

Además, puede tener un impacto significativo en la calidad de vida, causando problemas de movilidad, dificultades respiratorias, afectando la salud mental e incluso podría llegar a la muerte.

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¿Cuáles son los alimentos prohibidos en México?

Los alimentos que podrían quedar prohibidos si no modifica su proceso de elaboración incluyen una amplia gama de productos populares, desde pasteles y galletas dulces hasta pizzas congeladas y donas. También se encuentran en la lista pollo frito, salsas, helados y diversas botanas, tanto saladas como dulces.

Además de los alimentos sólidos, las bebidas también están en la mira. Cafés y tés con crema añadida, leche alta en grasa, bebidas con aceite de coco o de palma, jugos artificiales y refrescos podrían ser prohibidos.

¿Qué son y cómo afectan las grasas trans a la salud?

Cabe señalar que las grasas trans son conocidas por su capacidad para aumentar el colesterol LDL (colesterol malo) y disminuir el colesterol HDL (colesterol bueno), lo que también aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Así mismo, estas grasas pueden causar inflamación en el cuerpo y contribuir a la resistencia a la insulina, un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2.

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