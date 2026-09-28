Yolanda Andrade anuncia que dejará de tomar medicamentos luego de luchar con GRAVE enfermedad: “No tiene cura”

En diciembre de 2025 la conductora Yolanda Andrade compartió con todos sus seguidores que había sido detectada con ELA ( Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad que definitivamente le cambió la vida. Recientemente dió a conocer con todo su público que dejará de tomar medicamentos y solo consumirá a aquellos que le quiten el dolor intenso.

¿Por qué Yolanda Andrade decidió dejar de tomar sus medicamentos?

A través de su cuenta de instagram, Yolanda Andrade se sinceró sobre su estado de salud y dió a conocer que tomó la decisión de dejar su tratamiento médico y solo se quedará con aquellos que le controlan el dolor. De acuerdo con la conductora, su enfermedad es degenerativa y no tiene cura, “He vivido muchas cosas, 25 inyecciones diarias, mis brazos ya no pueden, mis venas se reventaron; este es mi segundo catéter" fueron algunas de sus palabras. Además de esto Yolanda mostró gran respeto por las enfermeras que han cuidado de ella ya que reconoció que ellas también se cansan.

Por otro lado, Andrade mencionó que este periodo ha sido muy difícil "Yo siento mi cuerpo, yo sé cuando no puedo más y necesito parar. Ha sido muy año muy difícil para mí”, fue parte de su declaración en redes. A pesar de esto dijo que ha recibido gran apoyo por parte de su familia, psiquiatra y psicóloga.

Diagnóstico de ELA y cefalea en racimos de Yolanda Andrade

A finales de diciembre de 2025 la conductora Yolanda Andrade reveló que padecía ELA. De acuerdo con Medline Plus esta es “una enfermedad neurodegenerativa progresiva que daña las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios”. Por otro lado, esto no es todo ya que Andrade también padece cefalea en racimos, una enfermedad que produce un dolor muy fuerte en el área ocular. Por otro lado, la conductora ha revelado que actualmente su esperanza de vida es de año y medio, ya que es lo que le han dicho los médicos.