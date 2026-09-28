Cómo hacer mini piñatas de calabaza paso a paso para Día de Muertos

Las manualidades pueden convertirse en una forma creativa de preparar detalles para las celebraciones de Día de Muertos. Entre las opciones más llamativas están las mini piñatas de calabaza, que además de decorar pueden utilizarse como pequeños dulceros.

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Con materiales fáciles de conseguir y algunos pasos sencillos, es posible elaborar estas piezas en diferentes tamaños y colores. Son una alternativa para colocar dulces, pequeños regalos o utilizarlas como parte de la decoración de una reunión.

¿Qué elementos se necesitan para hacer estas mini piñatas?

Para preparar estas mini piñatas de calabaza, solo necesitas algunos materiales básicos que probablemente ya tienes en casa. La lista incluye:



Cartón: será la base para darle estructura a la piñata.

Papel crepé: sirve para cubrir y decorar la superficie.

Papel de colores: permite añadir detalles y darle personalidad al diseño.

Pegamento: necesario para unir las diferentes piezas.

Tijeras: Para cortar el cartón y los papeles.

Regla y lápiz: ayuda a marcar las medidas y realizar los cortes.

Hilo o cuerda: puede utilizarse para sujetar la piñata.

Dulces: se colocan en el interior para convertirla en un pequeño dulcero.

¿Cómo hacer mini piñatas de calabaza para Día de Muertos?

Para elaborar estas mini piñatas de calabaza, comienza por dibujar sobre el cartón las piezas que formarán la estructura. Recórtalas con cuidado y utiliza una tira de cartón para unir los extremos y conseguir una pequeña figura con volumen. Fija las piezas con pegamento y espera a que se sequen por completo.

Después, cubre toda la estructura con papel crepé de color naranja. Puedes cortar el papel en tiras y realizar pequeños cortes en uno de los bordes para crear un efecto de flecos. Pega las tiras alrededor de la piñata, comenzando desde la parte inferior y avanzando hacia arriba hasta cubrir toda la superficie.

Para darle la apariencia característica de una calabaza, añade tiras de papel verde en la parte superior para formar el tallo. También puedes incorporar detalles en otros colores para decorar el diseño.

Cuando la piñata esté completamente cubierta, realiza una pequeña abertura en la parte superior. Por allí podrás colocar los dulces antes de cerrarla. Finalmente, agrega un hilo para poder sujetarla y tendrás listo un pequeño dulcero inspirado en el Día de Muertos.