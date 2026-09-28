Qué hacer con el espacio bajo el fregadero: Ideas para que rinda el doble

El espacio debajo del fregadero suele quedar relegado a productos de limpieza y objetos que no tienen un lugar definido. Sin embargo, este rincón de la cocina puede ofrecer mucho más almacenamiento si se distribuyen los elementos de manera estratégica.

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Aprovechar cada centímetro permite mantener el área ordenada y encontrar con mayor facilidad lo que se necesita. Con algunos organizadores y soluciones sencillas, es posible trasformar este espacio en una zona funcional sin necesidad de realizar grandes cambios.

¿Cómo organizar el espacio debajo del fregadero?

Para aprovechar mejor el espacio debajo del fregadero, lo primero es retirar todo lo que se encuentra allí y conservar únicamente los productos que realmente se utilizan. Después, puedes agruparlos según su función, como artículos de limpieza, bolsas, esponjas o paños.

Los organizadores apilables y las cajas pequeñas permiten aprovechar la altura del mueble y mantener cada elemento en su lugar. También puedes incorporar cestas extraíbles para acceder con mayor facilidad a los productos que se encuentran al fondo.

Otra alternativa consiste en colocar ganchos en las puertas del mueble para colgar guantes, cepillos o paños. Los soportes adhesivos también pueden servir para aprovechar las paredes internas sin ocupar espacio adicional.

Por último, es recomendable dejar los productos de uso frecuente en las zonas más accesibles y revisar periódicamente el contenido para evitar acumular objetos innecesarios. Así, este espacio puede mantenerse ordenado y funcional.

¿Cómo mantener el hogar limpio?

Mantener el hogar limpio resulta más sencillo cuando se incorporan pequeñas tareas a la ruina diaria. Una buena opción es ventilar las habitaciones, ordenar los objetos después de utilizarlos y limpiar las superficies con frecuencia para evitar que se acumule polvo.

También es recomendable establecer una rutina semanal para tareas como barrer, aspirar, limpiar el baño y cambiar la ropa de cama. En la cocina, conviene lavar los utensilios después de cada comida y limpiar las superficies para evitar la acumulación de residuos.

Otro hábito útil es evitar acumular objetos que ya no se utilizan. Mantener cada cosa en su lugar facilita el orden y reduce el tiempo destinado a la limpieza. La constancia es clave para conservar los espacios agradables y organizados.