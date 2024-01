¿Cuáles son los ingredientes tóxicos que puede tener tu rímel?

Muy pocas veces prestamos atención a los elementos que componen al maquillaje y productos relacionados. Sin embargo, luego de leer los ingredientes tóxicos que puede tener tu rímel tal vez consideres revisar la información del empaque la siguiente vez que compres uno.

El propósito del rímel en la cosmetología es levantar las pestañas y darles más volumen para que tu mirada destaque, por lo que, no es de extrañar su enorme popularidad entre los amantes de la belleza. Pero contrario a su apariencia inofensiva y utilización práctica, hay elementos que contiene que son cancerígenos y que es muy importante conocer para estar prevenidos.

Los ingredientes tóxicos que puede tener tu rímel o máscara de pestañas son los siguientes:



Thimerosal (a base de mercurio)

Coal Tar Dyes (aminphenol, diaminodenzene o phenylenediamine)

Parabenos

Acetato de retinilo

Polvo de aluminio

Propilenglicol

Formaldehyde

Retinol (Vitamin A Acetate)

BHA o BHT

Plomo (kohl, kajal o surma)

Talco

Mercurio (cloruro de mercurio, calomel o mercuric)

Del mismo modo, como usuario debes prestar atención a las máscaras de pestañas que se dicen elaboradas con ingredientes naturales porque no son tan saludables y puros como proponen. En particular, algunas máscaras de pestañas integran arsénico, cadmio, plomo, mercurio, cromo, cobalto y níquel.

Aunque es cierto que lo anterior mencionado son elementos naturales, sin duda, también son ingredientes tóxicos que puede tener tu rímel por sus graves efectos en la salud humana.

¿Cómo identificar a un rímel con ingredientes tóxicos?

No es tan difícil percatarse de los ingredientes tóxicos que puede tener tu rímel, es decir, la clave está en las reacciones que puedas presentar luego de usar el producto una o varias veces. Estas pueden ser:



Picazón

Irritación

Erupción

Estornudos

Sibilancia

¿Qué hacer para no sufrir los efectos de un rímel con ingredientes tóxicos?

Algunos organismos especializados como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos sugieren, por ejemplo, no guardar el rímel durante mucho tiempo y reemplazarlo cada tres meses. Así mismo, para no sufrir los efectos de los ingredientes tóxicos que puede tener tu rímel no está de más desecharlo si ha cambiado de color o de olor.

De manera semejante, recomiendan mantener los empaques de los cosméticos limpios y bien cerrados y dejar de utilizar el producto en caso de una erupción u otro problema. Por último, no te apliques productos cerca de los ojos a menos que sean fabricados para ello.

