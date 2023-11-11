¿Cuáles son los sueños más comunes y qué significan?

Los sueños son historias e imágenes que genera nuestra mente al dormir. Mientras algunas de estas son amistosas y nos permiten despertar con un buen sabor de boca, hay otros más angustiantes referidos como pesadillas. Pero, ¿te has puesto a pensar en los sueños más comunes que tiene la gente?

A lo largo de los años, el mundo de los sueños ha representado un misterio para personas de diferentes perfiles como doctores, psicólogos, escritores, filósofos y artistas. En este sentido, Sigmund Freud, el “Padre del Psicoanálisis”, señala que los sueños son la realización de un deseo por parte del soñador, incluso aquellos con connotaciones negativas.

A pesar de las teorías de Freud, los sueños todavía provocan mucha curiosidad. Ejemplo de esto, es el análisis realizado por la especialista Daisy Mae para el portal web de Get Laid Beds (compañía británica de camas y accesorios) sobre los sueños más comunes y lo que significan.

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¿Cuál es el significado de los sueños más comunes que tienen las personas?

De acuerdo con la experta, los sueños más comunes que tiene la gente son seis y la mayoría entra en la categoría de las pesadillas. A continuación, te compartimos cada uno de ellos junto lo qué significan:



Soñar que tus dientes se caen: Se trata de uno de los sueños más comunes, incluso de los más buscados en Google cada mes. Básicamente, lo que significa es que la persona está preocupada por perder algo importante.

Se trata de uno de los sueños más comunes, incluso de los más buscados en Google cada mes. Básicamente, lo que significa es que la persona está preocupada por perder algo importante. Soñar que terminas calvo: Ver imágenes donde se te cae el cabello es uno de los sueños más comunes. Normalmente, esto se conecta con el miedo a envejecer o sentirse menos atractivo.

Ver imágenes donde se te cae el cabello es uno de los sueños más comunes. Normalmente, esto se conecta con el miedo a envejecer o sentirse menos atractivo. Soñar con arañas: Para interpretar este sueño, es importante recordar lo que estaba haciendo la araña y lo que la persona siente por ella. Con las características de una pesadilla, se considera uno de los sueños más comunes porque podría reflejar un temor de la vida real y preocupaciones. De igual forma, que la persona fue atacada o victimizada por alguien.

Para interpretar este sueño, es importante recordar lo que estaba haciendo la araña y lo que la persona siente por ella. Con las características de una pesadilla, se considera uno de los sueños más comunes porque podría reflejar un temor de la vida real y preocupaciones. De igual forma, que la persona fue atacada o victimizada por alguien. Soñar que te caes: Así mismo, uno de los sueños más comunes es cuando te ves a ti mismo cayendo. Por lo general, su significado se relaciona con la pérdida de control o el desamparo. Incluso, “puede indicar ansiedad por perder el control de eventos o cosas específicas”, explica la especialista.

Así mismo, uno de los sueños más comunes es cuando te ves a ti mismo cayendo. Por lo general, su significado se relaciona con la pérdida de control o el desamparo. Incluso, “puede indicar ansiedad por perder el control de eventos o cosas específicas”, explica la especialista. Soñar con ser perseguido: En esta lista de los sueños más comunes que tiene la gente se encuentra el antes mencionado. Según describe Mae, “podría significar que uno está abrumado por las responsabilidades de la vida”.

En esta lista de los sueños más comunes que tiene la gente se encuentra el antes mencionado. Según describe Mae, “podría significar que uno está abrumado por las responsabilidades de la vida”. Soñar con una ex pareja: Por último, entre los sueños más comunes se encuentran aquellos que protagonizas junto a una ex pareja. De acuerdo con Daisy Mae, estas imágenes son un recordatorio de la relación y de su impacto en tu vida. Si bien, es una señal del duelo y la sanación, desde otra óptica indica sentimientos ocultos y problemas no resueltos.

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