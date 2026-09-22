Ideas DIY para hacer flores de cempasúchil gigantes para adornar tu casa en el Día de Muertos

Estas fechas son incluso más queridas por algunos, por eso desde ahorita es momento de prepararse con todo el color que se le dará a tu casa, específicamente en las ofrendas que coloques para recordar a tus seres queridos que se adelantaron en el camino. Por ello, presta atención y disfruta haciendo tú mismo estas flores gigantes de cempasúchil para el Día de Muertos.

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¿Por qué hacer flores de cempasúchil gigantes en el Día de Muertos?

Si tú eres de los que participan colocando una ofrenda en Día de Muertos, lo que se busca con esta recomendación es lograr unas imponentes flores de cempasúchil. Esto hará que el intenso naranja brille y luzca con el resto de elementos que colocarás. Por ello, sin más preámbulo… he aquí las instrucciones para que las hagas tú mismo.

¿Qué materiales se necesitarán para hacer estas flores de cempasúchil en Día de Muertos?

Ingredientes

Fomi en tonos amarillos o naranjas (medidas de 8x15, 10x18 y 10x20)

Botellas pequeñas de agua

Papel crepé verde, hilos y tijeras

Tubos de PVC para sostener los tallos

Cinta floratape para fijación

Alambre para dar forma a las hojas

Una fuente de calor (secadora o pistola de aire pueden funcionar)

Primeros pasos para hacer las flores

Primero debes recortar los pétalos en tres distintos tamaños (pequeños, medianos y grandes). Serán 20 de cada tamaño.

Ahora, se usará la fuente de calor para colocar frente a los pétalos y con la mano lograr los característicos olanes de la flor de cempasúchil.

Para hacer los botones de las flores, usarás las botellas de plástico, se unen y se forran con el crepé para dejar lista la base rígida donde se pegarán los pétalos.

¿Cómo hacer flores gigantes de cempasúchil en Día de Muertos?

Y en esta segunda parte, se harán los toques finales para que agregues tus flores gigantes en la ofrenda del Día de Muertos.