Adiós a la crema azul viral: expertos revelan por qué no funciona y quiénes SÍ deben usarla

Recientemente en redes sociales se ha viralizado una famosa marca de crema facial y corporal, específicamente una que se encuentra en un bote pequeño de color azul marino. Esta crema ha ganado gran popularidad ya que algunas personas han dado a conocer que se puede utilizar como mascarilla; o bien, para tratar la piel, sin embargo de acuerdo con uno de los expertos en temas farmaceuticos esto no es lo ideal para todas las personas.

Crema azul viral: ¿Cuáles son sus funciones y para qué tipo de piel funciona?

Esta crema contiene sustancias aromáticas como limonene, geraniol, hydroxycitronellal, linalool, citronellol, benzyl benzoate o binnamyl blcohol, mismas que son aromáticas y para algunas pieles pueden resultar sensibles. Ahora bien, de acuerdo con Roger Nebot, experto en farmacéutica, esta crema es ideal para pieles que padecen gran resequedad ya que ayuda a proteger la piel y evita que esta pierda agua. “En una piel muy seca puede traducirse rápidamente en mayor sensación de confort, suavidad y protección”, es parte de la declaración que el experto hace.

Es importante que quienes utilicen esta crema sepan que esta no sustituye por ninguna razón un tratamiento facial ni una mascarilla. Esta crema esta pensada para utilizarse cuando hay mucho frío, ambientes muy secos además de que es un error concebirla como un producto antiedad.

Si alguna vez la haz llegado a utilizar y sientes una sensación muy grasosa esto se debe a que la crema contiene 'paraffinum liquidum' lo que en realidad es aceite mineral, esto favorece a la pérdida transepidérmica de agua en la piel.

¿Qué cremas usar para pieles grasa?

Ahora bien, ya tocamos el tema de la piel seca, sin embargo ¿qué cremas se deben utilizar para la piel grasa? Bueno, algunos expertos señalan que al momento de utilizar productos es importante que procures que estos contengan niacinamida, el cual ayuda a calmar la piel y a regular la producción de sebo en la cara, ácido salicílico, elemento que ayuda a controlar el brillo y exfolia por dentro los poros y ácido hialurónico el cual hidrata y no deja sensación pesada en la cara.

