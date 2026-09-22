Cómo abrir las latas de mermelada sin esfuerzo y en pocos minutos

Uno de los productos que compran las personas con frecuencia y que está presente en todas las casas son los frascos de mermelada o de jalea; y que esto sirve para poder acompañar una tostada y que son muy consumidas durante el desayuno. Sin embargo, cuando estamos por abrir por primera vez este recipiente, por lo general nos cueste más de la cuenta y terminemos dañando el envase o hagamos más fuerza de la habitual. Pero, lo que no sabías es que hay un truco definitivo para abrirlas en cuestión de minutos.

Noticias Durango del 22 de septiembre 2026

Los frascos de vidrio son recipientes que están fabricados para guardar todo tipo de alimentos de una manera hermética, que suele tener una tapa a rosca que se gira hasta salir por completo, pero que cuando lo abrimos por primera vez, suele llevarnos demasiada dificultad, por lo que terminamos optando por algunos utensilios para poder destaparla, cuando es más sencillo de lo que parece.

Por qué cuesta abrir el frasco de mermelada

¿Te preguntaste alguna vez por qué cuesta abrir tanto un frasco de vidrio de mermelada por primera vez? Esto ocurre principalmente por el vacío que se crea en su interior y por los residuos pegajosos secados en la rosca; también por la falta de fricción y eso genera que no podamos abrirlo con facilidad. Pero, esto se terminó, ya que un método más sencillo y se trata de un truco.

El truco para abrir el frasco de mermelada en minutos

Para no tener que perder el tiempo intentando abrir el frasco de mermelada, lo que podrás hacer es aplicar un truco que se viralizó en las redes sociales y que te permitirá abrir este recipiente en pocos minutos y sin esforzarse demasiado.

Entrelazar los dedos con las manos

Presionar la tapa del frasco con las dos manos hasta sacar el aire que tiene por completo

Desenroscar de manera fácil y sencilla

Otros trucos para abrir el frasco

Pero, también existen otros métodos que te permitirán abrir la tapa del frasco de manera sencilla y que son las siguientes:

